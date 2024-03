Ascolti tv 23/3, Amici e L’Eredità: chi ha perso, Maria in netto calo

Come prevedibile, l’esordio del Serale di Amici di Maria De Filippi batte in scioltezza lo speciale de L’Eredità. Per il talent show di Canale Cinque share al 26.7% e quasi 3.8 milioni di spettatori. Lontanissimo il quiz show di Rai Uno di Marco Liorni, fermo a 2.3 milioni di utenti, share al 15.7%. Gli intramontabili Bud Spencer e Terence Hill, con I due superpiedi quasi piatti (Rete Quattro), oltre la soglia del milione (6.3%). Sfonda il muro del milione di spettatori anche In altre parole su La7 (5.6%). Male la novità Todo Modo su Rai Tre, inchiodata al 2.8%. E male Le indagini di sister Boniface su Rai Due, al 2.7%.

Da segnalare che Amici, lo scorso anno, con l’esordio del Serale in onda sabato 18 marzo 2023, fece molto meglio di ieri, coinvolgendo 4.007.000 di utenti (27.9%). Dunque si registra un netto calo.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 23 marzo 2024:

Rai Uno : L’Eredità – Speciale Sanremo ha raccolto 2.367.000 spettatori (15.7% di share);

: L’Eredità – Speciale Sanremo ha raccolto 2.367.000 spettatori (15.7% di share); Canale 5 : Amici di Maria De Filippi ha totalizzato 3.768.000 spettatori (26.7%);

: Amici di Maria De Filippi ha totalizzato 3.768.000 spettatori (26.7%); Rai Due: Le indagini di sister Boniface ha intrattenuto 480.000 spettatori (2.7%);

Rai Tre: Todo Modo ha raccolto 432.000 spettatori (2.8%);

Italia 1: Kung Fu Panda ha fatto compagnia a 747.000 spettatori (4.2%);

Rete 4: I due superpiedi quasi piatti ha ottenuto 1.027.000 spettatori (6.3%);

La7: In altre parole ha registrato 1.008.000 spettatori (5.6%);

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha convinto 397.000 spettatori (2.2%);

Nove: Accordi & Disaccordi ha interessato 442.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv sabato 23 marzo 2024: preserale e access prime time

Bortone male al 3.1%, Affari tuoi e L’Eredità solito dominio

Canale 5: Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 2.974.000 spettatori (15.8% di share);

Rai Uno: Affari Tuoi ha totalizzato 5.490.000 utenti (29.3%);

Rai Tre: Che sarà… ha registrato 579.000 utenti (3.1%);

Italia Uno: N.C.I.S ha intrattenuto 1.163.000 utenti (6.3%);

Rai Uno: L’eredità ha incollato allo schermo 2.754.000 utenti nella prima parte (21.7%) e 3.935.000 (25.7%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un altro! Story ha intrattenuto 2.028.000 spettatori nella prima parte (17.3%) e 2.908.000 spettatori nella seconda (19.7%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 633.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 670.000 spettatori (3.5%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 23 marzo 2024: il pomeriggio

Italia sì supera Verissimo nella seconda parte.