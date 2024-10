Ascolti tv 23/10: Io canto, UeD, Sciarelli, De Martino… Tonfi e botti

Ascolti tv prime time mercoledì 23 ottobre 2024 – Rai 1 arranca parecchio con il film Sulle ali della speranza che ha avuto 1.974.000 telespettatori, share all’11.4%. Su Canale 5 Io Canto Generation vince la serata con 2.468.000 utenti, share al 17%. Numeri non brillantissimi. Bene invece su Rai 3 Chi l’ha visto? che ha radunato 1.785.000 spettatori e l’11.2% di share, tallonando l’ammiraglia della tv pubblica.

Quarto posto per La7 grazie a Una giornata particolare che ha ottenuto 1.217.000 telespettatori, share al 7.2%. Quindi Tv8 con il match Barcellona – Bayern Monaco (UEFA Champions League) che ha appassionato 971.000 sportivi, share al 5.1%. Sesta posizione per Rete 4: Fuori dal coro ha interessato 833.000 persone, share al 6.1%.

A chiudere Rai 2 (Delitti in Paradiso 737.000 telespettatori, share al 4.1%), Italia 1 (Gemini Man 731.000 telespettatori, share al 5%) e Nove (il film Ex – Amici come prima 351.000 telespettatori, share al 2.2%).

Ascolti tv 23 ottobre 2024: access prime time e preserale

Solita solfa nell’access prime time con Affari Tuoi guidato da Stefano De Martino a fare la parte del leone con 5.247.000 utenti e il 25.5% di share. Staccatissimo Striscia la notizia: 2.756.000 telespettatori, share al 13.4%.

Nel preserale Reazione a catena ha fatto giocare 2.447.000 utenti (18.6%) nella prima parte e 3.459.000 spettatori (21.1%) nella seconda. La Ruota della Fortuna vicinissimo al quiz show di Pino Insegno con 2.047.000 utenti (17.1%) nella prima parte e 3.326.000 spettatori (21.7%) nella seconda parte.

Mattina e pomeriggio, ascolti tv: top e flop

Su Rai 2 lieve aumento alla mattina per Binario 2, anche se i numeri rimangono da flop: 109.000 utenti e il 2.4% di share. Da segnalare l’exploit di Mattino 5 (Canale 5) nella prima parte: il talk è riuscito a sfondare il muro del milione: 1.020.000 telespettatori, share al 22.2% (seconda parte 828.000 utenti, 19.2%).

Cresce anche Uomini e Donne che ha interessato 2.588.000 spettatori pari al 24.6% di share. Tanto per cambiare il dating show di Maria De Filippi è stato, per quel che riguarda i numeri assoluti, il programma più visto dell’intero pomeriggio. Bene anche La vita in diretta che sfonda i due milioni: 2.065.000 persone all’ascolto e il 21.4% di share.

Ancora male La Porta Magica di Andrea Delogu su Rai 2. La trasmissione non ingrana: solamente 228.000 spettatori e il 2.6%. Sul secondo canale della tv di Stato da sottolineare gli ottimi ascolti di Ore 14 di Milo Infante: 908.000 utenti e il 7.8%.