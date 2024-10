Ascolti tv 22/10: Temptation vs Mike, chi ha perso. Disastro Delogu

Ascolti tv prime time martedì 22 ottobre 2024 – Temptation Island batte Mike, in forte calo rispetto alla prima puntata. Per il reality delle tentazioni proposto da Canale 5 3.008.000 spettatori con uno share del 20.7%. Per la miniserie di Rai1 2.840.000 utenti pari al 15.6% di share (la prima puntata è stata vista da 3.4 milioni di persone, 19.5%). Vola su La7 DiMartedì che risulta essere il terzo programma più visto del palinsesto 1.420.000 spettatori e l’8.3%.

Bene anche l’esordio della nuova stagione su Rai Due di Boss in Incognito che ha avuto 1.009.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Shooter ha conquistato 912.000 spettatori (6.1%). Non brilla su Rete4 È Sempre Cartabianca: 628.000 spettatori (4.3%). E pure Le Ragazze su Rai3 non brilla: 592.000 spettatori (3.1%). A chiudere Tv8 (X Factor in replica 433.000 spettatori con il 2.5%) e Nove (Best Weekend di Francesco Panella 240.000 spettatori con l’1.3%).

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 22 ottobre 2024

Inarrestabile Stefano De Martino con Affari Tuoi capace di radunare 5.578.000 spettatori (26.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia torna a scendere sotto la soglia dei 3 milioni: 2.889.000 spettatori (13.6%).

Nella fascia preserale Gerry Scotti in replica sempre più vicino a Pino Insegno. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.438.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha fatto giocare 3.507.000 utenti pari al 20.8%. Gira La Ruota della Fortuna ha invece coinvolto 2.157.000 spettatori (17.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha interessato 3.369.000 spettatori (21.4%).

Binario 2 e La porta magica male

Su Rai2 Binario 2 ha avuto 99.000 spettatori (2.2%). Numeri da flop. Si sapeva che sarebbe stato praticamente impossibile ottenere i risultati di VivaRai2. Però, passare dal 18/20% di share al 2% è comunque un tonfo che fa rumore. Sempre per quel che riguarda la seconda rete della tv di Stato, da segnalare anche i dati ‘horribilis’ del nuovo show pomeridiano La porta magica. Andrea Delogu ha raccolto solamente 232.000 utenti e il 2.7%. Peggio dell’esordio che aveva segnato 250.000 spettatori e il 3%. La trasmissione, un factual, non ha granché da dire.

Per quel che riguarda la sfida del tardo pomeriggio tra ammiraglie, solito predominio de La vita in diretta di Alberto Matano (1.968.000 utenti, 20.5%) su Pomeriggio 5 di Myrta Merlino (prima parte 1.110.000 persone, 13.6%, seconda parte 1.184.000 utenti, 12.6% , saluti 1.176.000 spettatori, 11.1%).