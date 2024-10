Ascolti tv 21/10: Mike vs GF, chi ha perso. Ko Barbareschi e Delogu

Ascolti tv prime time 21 ottobre 2024 – La serie tv Mike proposta in prima visione assoluta da Rai 1 conquista la prima serata con dati buoni: 3.400.000 telespettatori, share 19.5%. Su Canale 5 stabile il Grande Fratello che ha intrattenuto 2.268.000 utenti, share 18.2%.

Su Rai 2, altro disastro per quel che riguarda le novità del palinsesto. L’esordio di Se mi lasci non vale, reality show condotto da Luca Barbareschi, ha fatto registrare dati da incubo: 321.000 telespettatori, share 1.8%. Su Rai 3 continua ad arrancare Lo stato delle cose di Massimo Giletti. Numeri molto tiepidi. Non un fiasco, ma quasi: 719.000 telespettatori, share 4.4%. Su Italia 1 il film Black Site – La tana del lupo ha avuto 913.000 telespettatori, share 5.5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha informato 810.000 utenti, share 5.6%. Molto bene La7 con La Torre di Babele: 1.042.000 telespettatori, share 5.4%. Se la cava su Tv8 anche GialappaShow: 821.000 utenti, share 4.8%. Male su Nove Only Fun – Comico show: 140.000 telespettatori, share 2.3%.

Ascolti tv 21 ottobre: access prime time e preserale

In access prime time solito dominio di Affari Tuoi che ha raggiunto 5.595.000 spettatori (26.4%). In leggera crescita su Canale5 Striscia la Notizia con 3.025.000 utenti, 14.3%. Nel preserale Reazione a Catena stacca La Ruota della Fortuna in replica. Per il quiz show di Pino Insegno 2.504.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte e 3.652.000 utenti pari al 22.4% nella seconda. Su Canale5 Gerry Scotti ha fatto giocare 2.002.000 spettatori (17%) nella prima parte e 3.165.000 utenti (20.8%) nella seconda.

Ascolti e share, male l’esordio de La Porta Magica di Andrea Delogu

Esordio da dimenticare per La Porta Magica, programma condotto da Andrea Delogu nel pomeriggio di Rai 2: solamente 250.000 utenti e il 3%. di share. In quella fascia non è semplice. C’è da dire però che al debutto lo show non ha mostrato chissà che novità. Delogu è brava e non ci piove, ma a mancare è un’idea originale di fondo.

Spostandosi sul versante ammiraglie, solita fatica per La volta buona di Caterina Balivo: 1.313.000, share al 13.5%. Bene Il Paradiso delle Signore (1.580.000, 19%) e La vita in diretta (1.956.000, 21%). Su Canale 5 Uomini e Donne ha conquistato 2.439.000, (25.2%), Amici di Maria 1.512.000 (18.3%), My home my destiny 1.391.000 utenti 17%. Come sempre la curva degli ascolti è calata con Pomeriggio Cinque: prima parte 1.210.000, 15.2%, nella seconda 1.236.000, 13.8% e nei saluti 1.254.000, 11.8%.