Ascolti Tv 22 novembre 2019: boom Tali e Quali, L’Isola di Pietro dice addio così

Tali e Quali batte l’ultima puntata de L’Isola di Pietro 3: gli ascolti di venerdì 22 novembre

Il programma Tali e Quali parte col botto, vincendo la gara degli ascolti Tv del 22 novembre 2019 nella fascia della Prima Serata. Un altro successo segnato da Carlo Conti su Rai Uno: la rivisitazione di Tale e Quale Show, avendo come protagonisti personaggi non famosi, ha raggiunto il 20.7% di share, conquistando 4.352.000 telespettatori. Un finale con esito positivo quello della serie Tv L’Isola di Pietro 3, che ha portato a casa il 14.3% di share su Canale 5, venendo seguito da 3.077.000 teleutenti. Quarto Grado – trasmissione in onda su Rete 4 – ha totalizzato il 6,9% di share mentre Masterchef Italia, su Tv 8, ha tenuto incollati al piccolo schermo 408.000 spettatori (1,9% di share).

Ascolti 22 novembre 2019: trionfo dello Rai

Una stagione, quella de L’Isola di Pietro, che non ha avuto i risultati delle precedenti, ma comunque non ha deluso: per questo si pensa sia possibile rivedere tutti i protagonisti della seria in una quarta stagione. Dalla Prima Serata passiamo all’Access Prime Time, che ha visto I Soliti Ignoti – Il Ritorno vincere contro Striscia la Notizia: il primo programma ha ottenuto il 21.2% di share (5.193.000 telespettatori) mentre il secondo il 18.2% di share (4.466.000 telespettatori). Un posto al sole si assesta attorno al 7% di share (1.711.000 teleutenti). La sfida del Preserale è stata invece vinta da L’Eredità, che ha portato a casa il 24.8% di share, convincendo 4.872.000 spettatori; bene anche Conto alla Rovescia, il nuovo game show di Gerry Scotti, che è piaciuto a 3.519.000 telespettatori, registrando il 18.3% di share.

Pomeriggio Mediaset e Rai: Uomini e Donne non molla, i dati auditel

Interessanti gli ascolti del Pomeriggio di venerdì 22 novembre: Uomini e Donne ha ottenuto il 18.4% di share (2.398.000 spettatori), raggiungendo sul finale il 19.5% di share (2.221.000 teleutenti); Vieni da me, su Rai 1, ha incuriosito 1.856.000 telespettatori (13.1% di share) mentre su Rai 2 Detto fatto ha portato a casa il 5.6% di share (741.000 spettatori). Ottimo risultato per Pomeriggio 5 (la storia dell’uomo sommerso dai rifiuti interessa al pubblico): 17.7% di share (2.172.000 spettatori) nella prima parte, il 15.8% (3.211.000 spettatori) nella seconda e il 12.1% (1.852.000 spettatori) nella terza.