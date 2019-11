L’Isola di Pietro 4 si farà? Anticipazioni e curiosità attori

Anticipazioni L’Isola di Pietro 4: ci sarà davvero una nuova trama?

E ora è giunto il momento di chiederci se ci sarà la quarta stagione de L’Isola di Pietro! Dopo il finale inaspettato, tutti si chiedono se Gianni Morandi – che interpreta nella serie Tv il dottor Sereni – possa ripresentarsi sul set anche l’anno prossimo: da quello che finora sappiamo, il cantante non sembra assolutamente stanco di fare l’attore e potremmo vederlo nuovamente a Carloforte… qualora ci dovesse essere una nuova stagione! I produttori de L’Isola di Pietro non hanno voluto ancora pronunciarsi sull’eventualità di una trama inedita: i telespettatori aspettano delle novità sulla serie televisiva di Canale 5 e l’attore Francesco Arca ha parlato proprio della quarta stagione. Ci sarà o non ci sarà?

Novità quarta stagione L’Isola di Pietro, Francesco Arca si sbilancia

Gianni Morandi pare proprio essere disposto a essere il protagonista de L’Isola di Pietro 4 e lo stesso vale per Francesco Arca, che a Fanpage.it ha confessato: “Per quanto riguarda la quarta stagione, non ho ancora saputo niente. Sono decisioni che spettano ai piani alti. Da questo punto di vista, noi siamo semplice manovalanza. Non so se i produttori vorranno continuare e sviluppare il personaggio di Valerio. Per quanto mi riguarda, è importante che ci siano delle dinamiche interessanti. Andrebbero aggiunte sfumature che devono risultare credibili. Non è sempre semplice”.

Cast L’Isola di Pietro e nuova storia

Per l’attore è forte il desiderio di prendere parte al cast de L’Isola di Pietro 4: “Assolutamente sì. Ho stretto un rapporto talmente bello con gli altri attori che da un punto di vista umano mi piacerebbe tantissimo fare la quarta stagione. Dal punto di vista lavorativo, invece, bisogna capire se ci siano i presupposti per poterla fare”. Si farà davvero e quali saranno i nuovi personaggi? Pietro Sereni potrebbe risolvere presto nuovi casi!