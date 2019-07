Ascolti tv 22 luglio 2019: Temptation Island continua a volare alto

Ascolti tv Temptation Island 22 luglio 2019: è il programma più visto dell’estate

Temptation Island continua a conquistare la prima serata del lunedì. Con la sua penultima puntata ha tenuto incollati al piccolo schermo più di 3 milioni di telespettatori, vincendo nuovamente la gara degli ascolti. Si conferma, così, il programma televisivo più visto dell’estate. Il pubblico di Canale 5 sembra non volersi perdere neppure una puntata. In attesa dell’ultima serata, che sicuramente riserverà non pochi colpi di scena ai telespettatori, lunedì 22 luglio ha raccolto ben 3.661.000 telespettatori, registrando il 23.6% di share. Canale 5 ha battuto così Rai 1, che ha proposto il film Amiche da morire. La pellicola ha tenuto, invece, incollati al piccolo schermo 2.508.000 di telespettatori con uno share del 13.8% . Nessun rivale, dunque, per il reality delle tentazioni, che ha trionfato anche sulla serie tv Hawaii Five-O su Rai 2, che ha registrato la presenza di 1.042.000 di telespettatori con il 5.9% di share. Su Italia 1 il film The Fast and The Furious – Tokyo Drift ha interessato 983.000 spettatori con il 5.4% di share.

Ascolti tv: Temptation Island non perde colpi, Techetechetè conquista l’Access Prime Time

Non sono di certo mancati i colpi di scena nella penultima puntata di Temptation Island. Più di 3 milioni di telespettatori non hanno potuto perdersi le vicende riguardanti le coppie rimaste dentro il reality. I telespettatori ora attendono di scoprire cosa accadrà ai protagonisti nel corso dell’ultima serata, in onda il prossimo lunedì. Intanto, l’Access Prime Time ha visto, invece, trionfare Rai 1 con Techetechetè, che ha ottenuto il 17.5% di share, con la presenza di 3.254.000 di telespettatori. Subito dopo si piazza Paperissima Sprint su Canale 5 con una media di ben 2.943.000 di telespettatori e uno share del 15.9%. Su Rete 4, Stasera Italia ha interessato 963.000 telespettatori, registrando il 5.5% di share.

Ascolti tv 22 luglio 2019, preserale: Reazione a Catena vs Caduta Libera

Ancora una volta, il preserale ha visto trionfare Rai 1 con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente che ha registrato la presenza di 2.158.000 di telespettatori (20.5%) e Reazione a Catena con 3.182.000 di telespettatori (23.6%). Canale 5 ha interessato con Caduta Libera – Inizia la Sfida il 14.9% di share ( 1.476.000 di telespettatori ) e con Caduta Libera il 18.2% di share ( 2.369.000 di telespettatori).