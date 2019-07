Temptation Island anticipazioni ultima puntata: colpo di scena per Massimo e Ilaria?

Temptation Island ultima puntata, le anticipazioni: il falò di Massimo e Ilaria

Massimo e Ilaria a Temptation Island si lasciano o no? Nell’ultima puntata vedremo i falò di confronto di tutte le coppie, ma la produzione ha deciso di lasciarci col fiato sospeso proprio su Ilaria e Massimo. Il falò di confronto finale fra i due è infatti cominciato nella quinta puntata dell’edizione 2019, dopo che lui ha fatto il weekend con Elena mentre lei è rimasta da sola nel villaggio. Al falò, la prima cosa che Ilaria ha detto a Massimo è stata: “Te lo dico da adesso, non mi prendi in giro. Ti sto dicendo semplicemente che da adesso fino alla fine voglio la verità”. Hanno ricordato cosa si sono detti prima di entrare nel villaggio, poi Ilaria ha detto che a un certo punto Massimo si è dimenticato di lei e non ha pensato che lei sarebbe stata male. Hanno iniziato subito a bisticciare, insomma, e non hanno ancora finito, almeno in questa prima parte di falò.

Massimo e Ilaria, a Temptation Island un ultimo falò incandescente

Ovviamente Ilaria non ha mancato di parlare delle mani di Massimo, che ha allungato fin troppo a suo avviso. Anche lui però ha avuto qualcosa da dire alla fidanzata, come le frasi dette a Javier coprendo i microfoni. Hanno parlato delle cose vide nei video durante i vari falò, entrambi proseguivano dritti per la loro strada parlando degli errori commessi dall’altro. Massimo ha detto che questi giorni a Temptation Island sono serviti a capire soprattutto per capire sé stesso, ha detto di essere cambiato e di non notare invece un miglioramento in Ilaria. Lui avrebbe voluto, insomma, non rivangare il passato. Poi ha aggiunto che Ilaria avrebbe dovuto fare il weekend per essere coerente e che non lo ha fatto temendo il suo giudizio. “Non ti doveva interessare, dovevi pensare a te”, ha detto Massimo. “Mi hai sempre messo timore, lo hai sempre saputo”, ha risposto Ilaria.

Temptation Island, Ilaria ha intenzione di cercare Javier

La ragazza ha poi ribadito l’intenzione di cercare Javier dopo Temptation Island, a prescindere dal rapporto che potrebbe nascere fra loro. Massimo ha detto che in tutto il suo percorso non ha mai detto che Ilaria non gli mancava o che non la ama, o che non la stava pensando. A questo punto hanno visto insieme un riassunto dei video dell’altro che hanno visto ai falò. Ilaria è andata dritta al punto poi ricordando l’episodio in cui lui ha riso quando gli hanno chiesto se l’ha mai tradita. Massimo ha detto che non intendeva confermare nulla con la sua risata, poi ha detto che fra loro non è cambiato nulla dopo Temptation Island. “In questi giorni ti sei mai posta queste domande? Io mi sono chiesto cosa potevo essere io al di fuori. Ti sei mai chiesta perché io mi comportavo così?”, ha poi aggiunto Massimo.

Massimo e Ilaria ultimo falò a Temptation Island: “Mi hai ammazzato”

Lui ha continuato a ridere vedendo i video con la tentatrice Elena, una cosa che ha innervosito ancor di più Ilaria. Era evidente, comunque, che i due non riuscissero a discutere in maniera tranquilla e serena, ma vorremmo ben vedere dopo i video visti durante i falò! Quando è giunto il momento più duro per Ilaria, con le parole pesanti di Massimo che ha spinto Filippo a intervenire, le è scesa una lacrima. Massimo non si è accorto di nulla, o almeno non ha fatto nulla. Così Ilaria ha detto: “Mi hai ammazzato là. Mi hai ammazzato dentro”. Lui ha subito ribattuto: “Tu reagisci così, io ho sfasciato il villaggio. Dodici minuti di video ho visto, manco una serie tv”.

Temptation Island, le anticipazioni sull’ultima puntata di lunedì 29 luglio 2019

Il falò è finito così, per ora. Tutto è rimandato alla puntata finale di Temptation Island 2019. Le anticipazioni su Ilaria e Massimo vedono lui chiedere di poter parlare. Poi dirà a Ilaria: “Io ho sbagliato centomila cose, ma tu pensi di non aver sbagliato nulla?”. L’impressione è che lui voglia riprendere il rapporto e sapendo che lei è molto innamorata, non è da escludere che ci sarà il colpo di scena. Potrebbero anche uscire separatamente e poi chiedere un secondo falò, staremo a vedere! Ilaria e Massimo stanno insieme o si sono lasciati a Temptation Island? Lo scopriremo nell’ultima puntata di lunedì 29 luglio, in cui vedremo anche i weekend e i falò di confronto tra Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio.