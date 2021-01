Ascolti tv 22 gennaio 2021: Fiorella Mannoia cala, record per Quarto Grado

By

Nuova sfida per il programma La Musica che Gira Intorno nel venerdì sera e cala, mentre Canale 5 schiera un altro film e guadagna terreno

Fiorella Mannoia ha subito un leggero calo negli ascolti tv di venerdì 22 gennaio 2021. Il suo programma La Musica che Gira Intorno infatti ha registrato 3.796.000 di telespettatori, pari a uno share del 16.8%. La settimana scorsa invece Rai Uno con la Mannoia aveva sfiorato i quattro milioni di spettatori, con un netto 17%. Non una discesa in picchiata, è chiaro, ma comunque una leggera flessione. Al contrario invece Canale 5 è cresciuto con il film 10 Giorni senza Mamma, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, rispetto al film di venerdì scorso Amici come prima.

Ieri sera infatti Canale 5 è stato scelto da 3.441.000 spettatori, con il 14.5% di share – Boldi e De Sica si sono fermati al 12.8% -. Tutti gli ascolti tv del 22 gennaio 2021 relativi alla prima serata vi aspettano qui di seguito:

Rai Uno – La Musica che Gira Intorno: 3.796.000 di spettatori e il 16.8% di share;

Canale 5 – 10 Giorni senza Mamma: 3.441.000 di spettatori e il 14.5% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.647.000 di spettatori e il 6% di share; The Resident: 1.066.000 di spettatori e il 5.6% di share;

Rai Tre – Titolo V: 574.000 spettatori e il 2.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.585.000 di spettatori e l’8% di share;

Italia 1 – Freedom – Oltre il Confine: 1.237.000 di spettatori e il 5.9% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.223.000 di spettatori e il 6.3% di share;

TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 389.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 508.000 spettatori e l’1.9% di share.

Nella mattinata di ieri venerdì 22 gennaio 2021 invece Antonella Clerici ha registrato un 13.5% di share con il suo È Sempre Mezzogiorno su Rai Uno. Dall’altra parte, Forum ha raggiunto il 16.2% con poco più di un milione e mezzo di spettatori. E per terminare, di seguito gli ascolti tv di ieri che riguardano i principali programmi del pomeriggio e del preserale:

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.869.000 di spettatori e l’11.8% di share;

Canale 5 – Uomini e Donne: 3.142.000 di spettatori e il 21.1% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.415.000 di spettatori e il 15.3% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.968.000 di spettatori e il 13.5% di share nella prima parte; 2.055.000 di spettatori e il 12.4% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.291.000 di spettatori e il 23.6% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.731.000 di spettatori e il 17% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.088.000 di spettatori e il 18.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.762.000 di spettatori e il 6.4% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.542.000 di spettatori e il 16.5% di share.

Quarto Grado, record stagionale negli ascolti tv del 22 gennaio 2021

Come fa sapere Mediaset, per Quarto Grado si tratta di un record stagionale quello raggiunto ieri sera. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero è stato leader dell’informazione della serata. Ha registrato il 6.9% di share sul pubblico attivo e ha avuto dei picchi di 2.400.000 spettatori con oltre il 10% di share.