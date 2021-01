Ascolti tv 15 gennaio 2021: la Mannoia sfida Boldi e De Sica, i risultati

Una sfida diversa da quelle viste fino a oggi nel venerdì sera: Fiorella Mannoia contro Boldi e De Sica. Niente programmi di punta delle due reti, stavolta. Alla fine, chi l’avrà spuntata? Rai Uno si è difeso decisamente meglio rispetto al film in onda su Canale 5, ma non è da escludere che la rete abbia comunque raggiunto un obiettivo prefissato mandando in onda questo film. Gli ascolti tv di venerdì 15 gennaio 2021 del programma La Musica che gira intorno hanno segnato 3.998.000 di spettatori, pari al 17% di share, per Rai Uno. Buonanotte da Fiorella invece è stato seguito da 2.478.000 di spettatori, con il 16.6% di share.

Su Canale 5 invece il film Amici come Prima è stato scelto da 3.119.000, con uno share del 12.8%. Gli ascolti tv di ieri proseguono con i dati delle altre reti:

Rai Uno – La Musica che gira intorno: 3.998.000 di spettatori e il 17% di share;

Canale 5 – Amici come Prima: 3.119.000 di spettatori e il 12.8% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.446.000 di spettatori e il 5.4% di share; The Resident: 857.000 spettatori e il 4.7% di share;

Rai Tre – Titolo Quinto: 794.000 di spettatori e il 3.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.351.000 di spettatori e il 6.9% di share;

Italia 1 – Freedom – Oltre il Confine: 1.096.000 di spettatori e il 5.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.125.000 di spettatori e il 5.9% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 374.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 526.000 spettatori e il 2% di share.

Quali sono invece i dati del pomeriggio e del preserale? Di seguito gli ascolti tv del 15 gennaio 2021 relativi ad alcuni dei principali programmi di questa fascia oraria:

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.766.000 di spettatori e il 12.1% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.214.000 di spettatori e il 17.4% di share;

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.922.000 di spettatori e il 20.8% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi (daytime): 2.171.000 di spettatori e il 17% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.647.000 di spettatori e il 17.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 2.034.000 di spettatori e il 14.6% di share nella prima parte; 2.456.000 di spettatori e il 15.2% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.352.000 di spettatori e il 24.1% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.809.000 di spettatori e il 17.6% di share.

