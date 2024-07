Ascolti Tv 22/7: Battiti Live boom, male Rai 1. Tutti i dati

Boom di ascolti per Battiti Live (Canale 5) nella serata di lunedì 22 luglio, con 2.323.000 telespettatori e il 21,2% di share. La scelta della Mediaset di puntare su Ilary Blasi per lo show musicale è risultata vincente, macinando ottimi ascolti e vincendo la prima serata per la terza settimana consecutiva. Secondo posto per le repliche della serie Nero a metà (Rai 1) che hanno registrato 1.695.000 spettatori (11,83%). Da segnalare Chicago PD (Italia 1) che ha superato il milione di utenti con il 6,9% di share.

Per quanto riguarda il resto delle trasmissioni trasmessi in prime time, non ci sono stati risultati rilevanti. Su Rai 2 Panda ha ottenuto 651.000 telespettatori (4,01%), mentre su Rai 3 Kilimangiaro Estate è stato seguito da 763.000 utenti (4,67%). Da evidenziare il calo di Quarta Repubblica (Rete 4) che ha coinvolto solamente 618.000 spettatori (5,4%). Successivamente, PiazzaPulita 100 minuti – Anatomia di un Truffatore (La 7) ha raggiunto 587.000 telespettatori (4%); Stargate – La porta delle stelle (Nove) ha appassionato 482.000 telespettatori (3,5%); Victoria Cabello: viaggi pazzeschi (Tv8) ha divertito 282.000 utenti (2,2%).

Ascolti tv lunedì 22 luglio 2024: preserale e access prime time

Testa a testa tra Paperissima Sprint e Techetechetè nell’access prime time di lunedì 22 luglio 2024. Techetechetè (Rai 1) vince di poco con 2.786.000 spettatori (16,64%), mentre Paperissima Sprint (Canale 5) ha radunato 2.696.000 utenti (16,10%). Trionfo scontato, invece, nel preserale. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti dominato la sua fascia oraria con 2.315.000 telespettatori (23,14%) nella prima parte e 3.248.000 utenti (25,40%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.093.000 telespettatori (12,13%) e nel gioco 1.787.000 utenti (14,95%).

Ascolti tv lunedì 22 luglio 2024: il pomeriggio

Le soap opera di Canale Cinque dominano la fascia pomeridiana di lunedì 22 luglio 2024: Beautiful ha intrattenuto 2.011.000 telespettatori (17,73%), Endless Love ha appassionato 1.783.000 utenti con il 17,42% di share, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.464.000 spettatori (19,52%). D’altro canto, Un passo dal cielo è stato seguito da 1.132.000 utenti (12,10%) nella prima parte e 1.069.000 (14,12%) nella seconda.

Al contrario, più tardi, Estate in Diretta (Rai Uno) ha registrato 1.316.000 spettatori (18,30%) nella presentazione e 1.611.000 spettatori (20,09%) nel programma, battendo ancora una volta Pomeriggio Cinque News (Canale 5) che ha ottenuto 1.141.000 spettatori (15,84%) nella prima parte e 1.066.000 utenti (13,53%) nella seconda. Senza il Tour de France, Rai 2 perde una gran fetta di spettatori, registrando con Squadra Speciale Cobra 11 266.000 utenti nella prima parte (2,56%) e 316.000 nella seconda (3,65%).