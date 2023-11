Ascolti tv 22/11/23: Io canto schianta Rai1, Fiorello fenomeno

Esordio dell’atteso Io canto generation nella prima serata di mercoledì 22 novembre 2023. Ottimo debutto per lo show di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti che ha conquistato 3.2 milioni di utenti (21.5% di share) battendo tutti per distacco. Male Rai Uno che con la serata evento Noi e… ha avuto 1.5 milioni di telespettatori (9.6%). Come al solito bene Chi l’ha visto? su Rai Tre, con 2 milioni di utenti (11.9%).Da segnalare l’exploit su La7 di Una Giornata Particolare che ha raggiunto oltre 1.2 milioni di persone (6.9%).

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di mercoledì 22 novembre 2023:

Rai Uno: Noi e… ha intrattenuto 1.571.000 spettatori (9.6% di share);

Canale 5: Io canto generation ha tenuto compagnia a 3.191.000 spettatori (21.5%);

Rai Due: Noi Siamo Leggenda ha ottenuto una media di 834.000 spettatori (4.8%);

Italia 1: Stolen ha appassionato 834.000 spettatori (5.1%);

Rai Tre: Chi l’ha visto ha ottenuto una media di 2.000.000 spettatori (11.9%);

Rete 4: Fuori dal coro ha tenuto compagnia a 775.000 spettatori (5.5%);

La 7: Una Giornata Particolare – I Medici – La Congiura dei Pazzi ha interessato 1.215.000 spettatori (6.9%);

Tv8: X Factor è stato visto da 413.000 spettatori (2.7%);

Nove: Only Fun – Comico Show ha intrattenuto 425.000 spettatori (2.4%);

Ascolti tv mercoledì 22 novembre 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena sempre avanti di parecchio rispetto a Caduta Libera. Stesso discorso vale per Affari Tuoi che tiene a distanza Striscia la Notizia.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.655.000 spettatori (21.6% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.206.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.504.000 spettatori (16.2%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 3.331.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 4.377.000 spettatori (25%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.869.000 spettatori nella prima parte (13.6%) e 2.867.000 spettatori nella seconda (17.1%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 928.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 947.000 spettatori (4.3%) nella seconda;

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.785.000 spettatori (8.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.870.000 spettatori (8.6%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.331.000 spettatori (6.3%);

Tv8: 100% Italia ha avuto 521.000 spettatori (2.4%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 648.000 spettatori (3%);

Mercoledì 22 novembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Canale 5 fa il vuoto nel primo pomeriggio con le soap e UeD, Rai Uno si riprende con Matano che batte – ormai una consuetudine – Myrta Merlino.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.477.000 spettatori (12% di share) nella prima parte e da 1.406.000 spettatori (13.8%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.692.000 spettatori (18.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.414.000 spettatori (21.2%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 927.000 spettatori (8%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 537.000 spettatori (5.9%);

Canale5: la pillola del Grande Fratello ha avuto 2.403.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.811.000 telespettatori (21.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 3.031.000 spettatori (24.6%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.873.000 spettatori (27.7%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.949.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.833.000 spettatori (20.1%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.554.000 spettatori nella prima parte (16.2%) e 1.403.000 (12.5%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 22 novembre 2023

Fenomeno Fiorello che spinge Rai Due oltre il muro del milione di utenti e raggiunge il 20% di share.