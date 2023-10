Ascolti tv 22/10/23 – Fazio, Cuori, Scotti: chi ha preso una batosta

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 22 ottobre 2023.

Nella prima serata di domenica 22 ottobre a vincere è la seconda stagione di Cuori (Rai Uno) che totalizza il 17% di share, in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana. Caduta Libera (Canale Cinque) ancora inchiodato all’11%. Ottimi numeri per Fabio Fazio, che nella prima parte di Che Tempo Che Fa (Nove) raggiunge l’11.3% di share e arriva a coinvolgere oltre 2,2 milioni di telespettatori. Cresce Report (Rai Tre), che registra l’8.2% di share. In calo Il Collegio (Rai Due) con il 3.6% di share e 692.000 spettatori sintonizzati.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 22 ottobre 2023:

Rai Uno: Cuori ha appassionato 3.014.000 spettatori con il 17% di share;

Canale 5: Caduta Libera – I Migliori è stato visto da 1.626.000 spettatori (11%);

Rai Due: Il Collegio è stato seguito da 692.000 spettatori (3.6%);

Italia Uno: FBI Most Wanted ha appassionato 909.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre: Report ha convinto 1.578.000 persone (8.2%);

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato seguito da 787.000 spettatori (5.5%);

La 7: In Onda Prima Serata ha totalizzato 450.000 spettatori (2.5%);

Tv8: Formula 1 – GP Stati Uniti è stato visto da 756.000 telespettatori (5.4%);

Nove: Che Tempo Che Fa ha avuto 2.244.000 spettatori (11.3%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha fatto compagnia a 1.211.000 telespettatori (8.8%).

Ascolti tv domenica 22 ottobre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 4.358.000 spettatori (21.9%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.653.000 spettatori (13.2%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 2.576.000 telespettatori (19.2%) nella prima parte e nella seconda 3.852.000 (23.9%);

Canale 5: Caduta Libera Story ha raccolto 2.042.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 2.726.000 spettatori (17.6%) nella seconda;

Rai Tre: Chesarà di Serena Bortone ha raccolto davanti al video 618.000 spettatori (3.2%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha raccolto 857.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 799.000 spettatori (4%), nella seconda parte;

La7: In altre parole Domenica ha avuto 720.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv domenica 22 ottobre 2023: il pomeriggio

Amici supera ancora Domenica In. Verissimo (che ha ospitato nuovamente Sophie Codegoni) al 24% nella prima parte.