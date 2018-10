Ascolti tv 21 ottobre: la D’urso conquista gli ascolti, testa a testa tra Fazio e Morandi

Ascolti tv ieri, Domenica In vs Domenica Live: i dati Auditel

Continua la sfida a distanza tra Mara Venier e Barbara D’Urso a suon di ospiti e interviste. La sesta, per la precisione, di questa stagione televisiva. Al momento il pubblico a casa ha deciso che Domenica In è stato, per 4 volte su 5, il programma più visto della domenica pomeriggio. Ma quali sono stati gli ascolti di ieri, 21 ottobre? Ecco come sono andate le due trasmissioni domenicali! Su Rai 1 Domenica In ha intrattenuto 2.567.000 spettatori pari ad uno share del 16.69% nella prima parte, e 2.184.000 spettatori pari ad uno share del 15.89% nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.23. Una battaglia senza esclusione di colpi che, questa volta, ha proclamato vincitore il programma della D’Urso Domenica Live. I risultati raggiunti dalla trasmissione targata Canale 5, infatti, sono stati i seguenti: 2.334.000 con il 16.5% per l’attualità, 2.572.000 con il 19.1% per le Storie. Si prosegue poi con 2 464.000 pari al 18.3% durante la prima parte e 2.598.000 pari al 17.9% nella seconda parte. Tra l’altro l’hashtag #DomenicaLive è rimasto in testa per tutto il pomeriggio, grazie soprattutto all’arrivo dell’ereditiera Paris Hilton.

Ascolti tv 21 ottobre: testa a testa tra Fazio e Morandi

Dopo aver visto trionfare il programma di Barbara D’Urso nel pomeriggio, gli ascolti tv della prima serata di domenica 21 ottobre hanno visto un confronto forte tra Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai Uno che ha ospitato il sindaco di Riace Domenico Lucano, e la seconda stagione della fiction L’isola di Pietro con Gianni Morandi su Canale 5. La fiction supera leggermente nello share Fazio, ma è stato rilevato un calo rispetto agli ascolti dello scorso anno. Ecco come sono andati i programmi delle due ammiraglie televisive! Antonella Clerici, Mimmo Lucano, Carlo Cottarelli, Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Raf, Umberto Tozzi e Alessandro Baricco sono stati gli ospiti di Che tempo che fa. La trasmissione di Rai 1 ha interessato una media di 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share. La prima puntata dell’amatissima seconda serie della fiction L’isola di Pietro, invece, ha conquistato una media di 3.328.000 spettatori pari al 15.27% di share.

I dati Auditel degli altri programmi in prima serata

NCIS su Rai 2 ha appassionato una media di 1.476.000 spettatori pari al 5.66% di share mentre Instinct ha raccolto 1.347.000 spettatori 5.43% di share. L’ultima puntata di Amore Criminale su Rai 3 ha ottenuto 1.058.000 spettatori pari ad uno share del 4.47%. Il film Solo per vendetta su Rete 4 è stato visto da una media di 618.000 spettatori con il 2.79% di share. Le Iene Show su Italia 1 ha informato una media di 1.788.000 spettatori con il 10.07% di share. La trasmissione Non è l’Arena su La7 ha conquistato una media di 1.021.000 spettatori con il 5.26% di share. Infine su TV8 il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti in diretta è stato seguito da 1.912.000 spettatori con il 7.6% di share. Invece sul Nove C’è Posto per Trenta segna 278.000 spettatori con l’1.1% di share.