Ascolti Tv 21/12: finale Ballando Vs film di Natale, non c’è gara

Nella serata di ieri sera, sabato 21 dicembre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Nello specifico è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Canale 5 ha risposto con un film di Natale.

Ha chiuso in bellezza Milly Carlucci. La finale di Ballando Con Le Stelle è stata difatti seguita da 4.381.000 spettatori pari al 34.1% di share. Ancora una volta, quindi, ad aggiudicarsi la prima serata del sabato è stato Ballando Con Le Stelle che ha avuto un vero e proprio boom e ha battuto Canale 5 con Improvvisamente Natale, visto da 1.596.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai 2 La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera è stato la scelta di 780.000 spettatori pari al 4.7%. Rai 3 ha proposto Sapiens – Un Solo Pianeta che ha interessato 863.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete 4 Assassinio sull’Orient Express ha totalizzato un a.m. di 532.000 spettatori (3.4%). Infine su Italia 1 il film Il Grinch ha radunato 926.000 spettatori (5.5%).

Sabato 21 dicembre: access prime time e preserale

Affari Tuoi, come di consueto il sabato, non è andato in onda. Subito dopo l’edizione del Tg1 è difatti iniziato subito Ballando Con Le Stelle. Su Canale 5 nulla d’invariato con Striscia la Notizia che ha ottenuto 3.057.000 spettatori con il 17%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie. Le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 hanno appassionato 1.257.000 spettatori (7.1%). Su Rai 3 Antonia ha interessato 428.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete 4 4 di Sera Weekend ha radunato 935.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 791.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte nella seconda parte. Chissà Chi E’ su NOVE ha chiuso con 360.000 spettatori (2.1%) nella prima parte e 533.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte.

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha ottenuto un ascolto di 2.432.000 spettatori pari al 18.4%, mentre L’Eredità ha registrato 3.706.000 spettatori pari al 24.3%. Se l’è giocata con Canale 5 dove la replica di Gira La Ruota Della Fortuna ha comunque convinto 2.307.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.905.000 spettatori (19.7%). Ha quindi vinto nuovamente Rai 1 anche se di poco.

Sabato 21 dicembre: pomeriggio

Su Telethon è stato visto da 1.077.000 spettatori (9.3%) e successivamente da 1.032.000 spettatori (9.6%), mentre A Sua Immagine da 686.000 spettatori (7.1%) nella prima parte e 796.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Le serie di Canale 5 si confermano ancora una volta molto seguite. Nello specifico Beautiful ha conquistato 2.355.000 spettatori (18.1%) e Endless Love 2.269.000 spettatori (21.9%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.008.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.963.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai 2 Playlist Tutto Ciò Che E’ Musica ha registrato 370.000 spettatori pari al 2.9% mentre Storie Di Donne Al Bivio da 477.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai 3 Tv Talk ha ottenuto 874.000 spettatori pari all’8.4% e Report da 1.097.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha convinto 645.000 spettatori (5.2%).