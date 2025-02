Ascolti tv 21/02: The Voice Senior vs Le onde del passato. I dati

Grande successo per la prima puntata di The Voice Senior: il talent show dedicato agli over condotto da Antonella Clerici, e arrivato ormai alla qua quinta edizione, ha infatti ottenuto ottimi numeri arrivando a incollare al piccolo schermo ben 3.708.000 utenti con il 24% di share. Come sottolineato anche dal portale di Davide Maggio, in occasione del debutto della scorsa edizione dell’amatissimo programma, i numeri raggiunti erano stati leggermente inferiori: 3.557.000 telespettatori (21.5%).

Al secondo posto invece, sul podio degli ascolti di ieri sera, si trova la seconda puntata della fiction Mediaset Le onde del passato, con Anna Valle e Giorgio Marchesi, che ha interessato e intrattenuto 2.412.000 spettatori (14.8%). Numeri leggermente inferiori rispetto alla prima puntata, andata in onda mercoledì 19 febbraio (2.756.000 italiani, 16.1%).

Parlando invece delle altre reti, ecco una breve panoramica degli ascolti ottenuti dai principali programmi e film: Il mio nome è vendetta, in onda su Rai 2, è stato scelto da 640.000 spettatori (3.6%), Safe House: Nessuno è al sicuro (Italia 1) ha invece interessato 962.000 persone (5.7%), mentre la nuova puntata di Quarto Grado (Rete 4) ha registrato una media di 1.176.000 utenti (8.3%). Per concludere, il nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda su La7, è stato seguito da 946.000 spettatori (6.9%).

Ascolti venerdì 21 febbraio: preserale e access prime time

Proseguendo, si arriva alla fascia dell’access prime time. Parlando di Rai Uno, la nuova puntata di Cinque Minuti ha informato 4.756.000 spettatori (24.4%). A seguire, Affari Tuoi e Stefano De Martino hanno incollato alla tv e tenuto con il fiato sospeso 5.987.000 utenti (29.9%). Spostandosi su Canale 5 invece, la nuova puntata del noto TG satirico, Striscia la Notizia, ha radunato 2.818.000 spettatori (14.1%).

Per quanto riguarda il pre-serale, come di consueto, la serata dei telespettatori italiani è stata caratterizzata dalla messa in onda dei più famosi game show: su Rai Uno, il nuovo appuntamento con Marco Liorni e l’Eredità ha incollato allo schermo ben 3.196.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e 4.463.000 (27.0%) nella seconda. Paolo Bonolis e Avanti un Altro! invece (Canale 5), hanno divertito 2.184.000 utenti (17.3%) nella porzione iniziale del programma e 3.196.000 (20.3%) in quella finale.

Ascolti venerdì 21 febbraio: il pomeriggio

Si passi ora all’analisi dei dati raccolti dai programmi televisivi che hanno caratterizzato il pomeriggio degli italiani. Partendo da Rai Uno, l’appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona è stato seguito da 1.692.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.549.000 (16.7%) nella seconda.

A seguire, sulla medesima rete, Il Paradiso delle Signore ha registrato il consenso di 1.614.000 persone (18.5%) e, per finire, Alberto Matano e La Vita in Diretta con tutti i suoi ospiti in studio, hanno informato 1.722.000 italiani (19.5%) nel segmento iniziale e 2.146.000 (20.9%) nella parte restante della trasmissione.

Per quanto riguarda gli ascolti del pomeriggio di Canale 5, come di consueto gli italiani hanno seguito appassionatamente le puntate di alcune delle soap opera più apprezzate: Beautiful è infatti stato scelto da 2.291.000 utenti (18.0%), Tradimento è stato seguito da 2.385.000 persone (19.8%) e, per finire, My Home My Destiny ha registrato una media di 1.428.000 spettatori (16.5%).

A chiudere la fascia pomeridiana è stato il nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque: Myrta Merlino e i suoi ospiti presenti in studio hanno infatti informato e intrattenuto 1.232.000 utenti (13.8%) nella prima parte e 1.338.000 (13.3%) in quella conclusiva.

Ascolti venerdì 21 febbraio: il mattino

Si concluda ora con una breve panoramica dei dati raccolti dai principali programmi tv andati in onda nel corso della mattinata. Per quanto riguarda Rai Uno, Unomattina è stato seguito da 897.000 spettatori (19.8%), mentre Storie Italiane ha intrattenuto 829.000 utenti (19.0%) nella porzione iniziale e 936.000 (17.8%) in quella conclusiva. Infine, È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici ha raggiunto 1.696.000 persone (17.5%).

Riguardo Canale 5, Mattino Cinque News ha totalizzato 892.000 utenti (19.8%) nella prima parte e 777.000 (18.1%) in quella finale, mentre Forum è stato seguito da 1.315.000 italiani (18.2%).