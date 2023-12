Ascolti tv 2023, Rai e Mediaset: chi ha perso, la nota di Berlusconi

I cambiamenti che ci sono stati in quest’ultima stagione televisiva hanno portato in vantaggio Mediaset. Per la prima volta la rete registra un anno di ascolti più alti rispetto alla Rai.

Un record per l’azienda di Pier Silvio Berlusconi che si ritiene più che soddisfatto dei risultati ottenuti. Nonostante le titubanze inziali sui cambiamenti apportati, sembra che questi abbiano dato i propri frutti. Complici anche le trasformazioni che ci sono state in Rai che probabilmente hanno fatto allontanare una parte di pubblico. In un comunicato stampa, diramato da Mediaset, vengono resi pubblici i risultati compiuti dalla rete in questo 2023.

“Anno record per gli ascolti Mediaset. Nel 2023, pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, Mediaset sorpassa stabilmente il competitor pubblico su tutti gli italiani considerando l’anno pieno e tutti gli eventi. Lo certifica Auditel registrando il costante aumento dell’audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce di palinsesto. Un risultato storico“.

Secondo quanto riportato dal comunicato, la Rai con il 37% è stata superata da Mediaset con il 37.7% di ascolti. Quattro anni fa, la rete di Pier Silvio era al 34.6%, di anno in anno è riuscita ad aumentare di molto. È cresciuto anche l’ascolto da parte del target di riferimento, che va dai 15 ai 64 anni. È passato, infatti, dal 37.7% al 40.7%. Inoltre, c’è stato un aumento anche degli ascolti in streaming, tramite piattaforma. Secondo i dati, sono raddoppiati rispetto al 2022.

I cambiamenti in Mediaset nel 2023

In questo ultimo anno e più nello specifico, in questa ultima stagione, a partire da settembre 2023, Mediaset ha apportato molti cambiamenti. La volontà di Pier Silvio è stata quella di rendere la rete meno trash.

Per fare ciò ha fatto cambiamenti importanti, come affidare un programma a Bianca Berlinguer, che è andata via dalla Rai. Oppure licenziare Barbara D’Urso e sostituirla con Myrta Merlino. Cosa fatta anche alle Iene, sostituendo Belen con Veronica Gentili. Anche per il Grande Fratello sembra che l’amministratore delegato abbia voluto importanti cambiamenti, cercando di evitare episodi come quelli accaduti nelle precedenti edizioni.

A parere di molti, in realtà, questi cambiamenti tanto decantati, non sono stati effettuati. Pomeriggio Cinque a tratti continua ad essere trash e il reality di Cinecittà continua ad essere teatro di episodi spiacevoli. Nonostante ciò, sembra che il pubblico abbia apprezzato e che soprattutto abbia prediletto Mediaset alla Rai, che, invece, sta perdendo sempre più pubblico.