Ascolti tv 20/2: Un passo dal cielo e Grande Fratello, chi ha perso. Belen ok

Ascolti tv prime time di giovedì 20 febbraio 2025. Dominio di Rai Uno grazie all’ultima puntata della fiction Un Passo dal Cielo 8 che ha radunato 4.233.000 spettatori pari al 23.3% di share. In apnea il Grande Fratello su Canale5: il reality show è finito nuovamente sotto la soglia dei 2 milioni, coinvolgendo 1.994.000 utenti con uno share del 15.1%. Tempi molto magri per Signorini &Co.

Ottimo risultato per Splendida Cornice su Rai Tre che è risultato essere il terzo programma più visto del palinsesto generalista: 1.187.000 spettatori e il 6.9%. Medaglia di legno, su Italia1, per Harry Potter e il Principe Mezzosangue che ha intrattenuto 1.078.000 spettatori, share al 6.6%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto 888.000 spettatori e il 6.1%. Dati praticamente identici su La7 per PiazzaPulita che ha avuto 854.000 utenti e il 6%. Più che sufficiente sul Nove Only Fun – Comico Show, con la new entry Belen Rodriguez: 674.000 spettatori e il 3.7%. Fanalino di coda Tv8 che, con il match di Europa League Anderlecht – Fenerbahce, ha convinto 330.000 sportivi con l’1.7%

Access Prime Time e preserale, ascolti tv di giovedì 20 febbraio 2025

Come al solito Rai Uno ha dominato nella fascia dell’Access Prime Time. Cinque Minuti ha raggruppato 5.020.000 spettatori (24.2%), a seguire Affari Tuoi con 6.213.000 utenti (28.9%). Staccatissimo su Canale5 Striscia la Notizia che è stato la scelta di 2.925.000 spettatori pari al 13.6%.

Anche nel preserale l’ammiraglia Rai ha avuto nettamente la meglio: L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto giocare 3.325.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha radunato 4.418.000 utenti pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha invece avuto 2.069.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un altro ne ha raggiunti 3.169.000 (19.2%).

Ascolti pomeriggio: Balivo ancora bene, Merlino ancora male

Su Rai Uno continua il trend positivo de La Volta Buona che ha convinto 1.882.000 spettatori con il 16.5% nella prima parte e 1.758.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte. Numeri decisamente buoni. Caterina Balivo sembra finalmente avere trovato la quadra al programma. A seguire Il Paradiso delle Signore con 1.784.000 spettatori e con il 19.8%. Poi i soliti ottimi numeri per La Vita in Diretta: 2.310.000 utenti con il 21.5%.

Spostandosi sul versante Canale5, come sempre bene le soap: Beautiful ha avuto 2.213.000 spettatori pari al 17.7%, Tradimento ne ha raggiunti 2.246.000 pari al 19.1%.Bene anche Uomini e Donne che ha raggruppato 2.502.000 appassionati con il 24.2%. La striscia di Amici ha interessato 1.477.000 spettatori (16.5%), mentre quella di Grande Fratello 1.397.000 utenti (15.9%). My Home My Destiny ha convinto 1.255.000 spettatori pari al 14.6%. Ancora male Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino che è stato la scelta di 1.146.000 spettatori pari al 12.4% nella prima parte e 1.284.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte. Nei Saluti 1.552.000 utenti e il 12.8%.