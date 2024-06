Ascolti tv 20/06: Euro, film… Qualcuno stravince, ma quanti tonfi!

Nella serata di giovedì 20 giugno a trionfare è stato ancora una volta lo sport. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stata difatti la partita degli Europei di calcio disputata tra la Spagna e l’Italia andata in onda su Rai 1, che ha totalizzato il 57.9% di share. In 12.300.000 hanno sostenuto gli azzurri che tuttavia non si sono portati a casa la vittoria. Gli Europei hanno lasciato indietro tutte le altre reti. Mandare in onda film in replica sicuramente non ha aiutato.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 20 giugno 2024:

Rai 1: Euro 2024 Spagna-Italia ha conquistato 12.300.000 spettatori (57.9% di share)

Rai 2: Il Vigneto Dell’Amore è stato la scelta di 737.000 spettatori (7.3% di share)

Rai 3: Ribelli ha segnato 465.000 spettatori (2.2% di share)

Rete 4: The Terminal ha totalizzato un a.m. di 384.000 spettatori (2.3% di share)

Canale 5: Ghost-Fantasma ha conquistato 1.477.000 spettatori (7.8% di share)

Italia 1: Tutti Pazzi Per L’Oro ha incollato davanti al video 556.000 spettatori (3% di share)

La 7: Il Processo Di Norimberga ha raggiunto 354.000 spettatori (2.4% di share)

Tv8: La Memoria Del Cuore ha ottenuto 210.000 spettatori (1.1% di share)

Nove: Ma Che Ti Ridi? ha radunato 462.000 spettatori (2.3% di share)

Ascolti tv giovedì 20 giugno: preserale e access prime time

Rai 1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.162.000 spettatori (20.6% di share) mentreReazione a Catena ha coinvolto 2.967.000 spettatori (22.6% di share)

Rai 2: Euro 2024 Danimarca-Inghilterra ha ottenuto 1.569.000 spettatori (14.6% di share)

Rai 3: Blob ha conquistato 797.000 spettatori (4.9% di share)

Rai 3: Viaggio In Italia ha interessato 1.133.000 spettatori (6.3% di share)

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 573.000 spettatori (3.7% di share)

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.116.000 spettatori (11.4% di share) mentre Caduta Libera ha convinto 1.741.000 spettatori (13.9% di share)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha conquistato 317.000 spettatori (2.8% di share)

Italia 1: CSI – Scena Del Crimine ha siglato 510.000 spettatori (3.4% di share)

La 7: Padre Brown è stato visto da 159.000 spettatori (1.3% di share)

Tv8: Celebrity Chef ha ottenuto 197.000 spettatori (1.4% di share)

Nove: Cash Or Trash è stato seguito da 447.000 (3.1% di share)

Reazione a Catena si conferma il game show più seguito del preserale, battendo Caduta Libera con il 22.6% di share contro il 13.9%. Molto seguita anche la partita degli Europei, nonostante non giocasse l’Italia. Si è disputata difatti tra Danimarca ed Inghilterra.

Rai 3: Un Posto Al Sole è stato visto da 1.390.000 spettatori (6.5% di share)

Rete 4: Terra Amara ha ottenuto 605.000 spettatori (3.1% di share)

Canale 5: Paperissima Sprint ha raccolto 1.459.000 spettatori (7.5% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 909.000 spettatori (4.6% di share)

La7: Otto E Mezzo ha interessato 1.178.000 spettatori (5.9% di share)

Tv8: Tris Per Vincere ha ottenuto 198.000 spettatori (1% di share)

Nove: Cash Or Trash ha conquistato 328.000 spettatori (1.6% di share)

Si difende bene contro gli Europei Un Posto Al Sole su Rai 3 con il 6.5% di share.

Ascolti tv giovedì 20 giugno: il pomeriggio

Rai 1: Un Passo Dal Cielo ha collezionato 916.000 spettatori (10% di share) nel primo episodio e 779.000 spettatori (10.6% di share) nel secondo episodio

Rai 1: Estate in Diretta Start ha registrato 779.000 spettatori (10.6% di share). Estate in Diretta ha raccolto 1.486.000 spettatori (20.5% di share) nella prima parte e 1.502.000 spettatori (17.2% di share) nella parte rinominata Extra

Rai 2: Dribbling Europei è stato seguito da 608.000 spettatori (5.3% di share)

Rai 2: Ore 14 è stato visto da 933.000 spettatori (9.6% di share)

Rete 4: Lo Sportello Di Forum ha interessato 643.000 spettatori (6.5% di share)

Canale 5: Beautiful ha raggiunto 2.264.000 spettatori (20.2% di share)

Canale 5: Endless Love ha incollato davanti al video 1.987.000 spettatori (19.5% di share)

Canale 5: My Home My Destiny ha conquistato 1.482.000 spettatori (16.8% di share)

Canale 5: La Promessa ha interessato 1.308.000 spettatori (17.4% di share)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.098.000 spettatori (15.5% di share) nella prima parte e a 923.000 spettatori (11.5% di share) nella seconda parte

Italia 1: I Simpson ha raccolto 420.000 spettatori (3.8% di share) nel primo episodio, 434.000 spettatori (4.3% di share) nel secondo episodio e 418.000 spettatori (4.5% di share) nel terzo episodio

Molto seguite le serie di Canale 5, con Beautiful che vince su tutte le altre totalizzando il 20.2% di share. Bene anche Pomeriggio Cinque.

Ascolti tv giovedì 20 giugno: il mattino

Rai 1: Unomattina Estate ha intrattenuto 743.000 spettatori (18.5% di share)

Rai 1: Camper In Viaggio ha ottenuto 919.000 spettatori (16.6% di share) mentre Camper arriva a 1.524.000 spettatori (16.8% di share)

Rai 2: Radio2 Social Club è stato visto da 188.000 spettatori (4.9% di share)

Rai 2: La Nave Dei Sogni ha ottenuto 325.000 spettatori (4.7% di share)

Rai 3: Buongiorno Italia ha accolto 460.000 spettatori (13.3% di share) e Buongiorno Regione 575.000 (13.8% di share)

Rai 3: Agorà è stato visto da 249.000 spettatori (5.8% di share)

Rai 3: Elisir ha ottenuto 172000 spettatori (4.3% di share)

Rete 4: Mattino 4 ha totalizzato 273.000 spettatori (5.6% di share)

Rete 4: Tempesta d’Amore è stato seguito da 186.000 spettatori (4.8% di share)

Rete 4: La Signora in Giallo ha radunato 606.000 spettatori (5.6% di share)

Canale 5: Mattino Cinque News ha avuto 717.000 spettatori (18.3% di share) nella prima parte e 642.000 spettatori (17% di share) nella seconda parte

Canale 5: Forum ha raggiunto 1.237.000 spettatori (18.7% di share)

Italia 1: Station 19 ha siglato 141.000 spettatori (3.3% di share) nel primo episodio e 117.000 spettatori (3.2% di share) nel secondo episodio

Italia 1: CSI: NY ha ottenuto 197.000 spettatori (3.3% di share)

La7: Omnibus è stato visto da 163.000 spettatori (4.5% di share) nella prima parte chiamata News e da 202.000 spettatori (5% di share) nella seconda parte chiamata Dibattito

La7: L’Aria Che Tira ha ottenuto 305.000 spettatori (6% di share) nella prima parte e 478.000 spettatori (5.2% di share) nella seconda parte chiamata Oggi

Se la giocano quindi Rai 1 e Canale 5, con la prima che batte la seconda di pochissimo con Unomattina Estate vs Mattino Cinque News.