Roberto Baggio, rapinato in casa e colpito alla testa: come sta ora

L’ex calciatore Roberto Baggio ed i suoi familiari sono stati vittime di una rapina in casa ieri sera mentre guardavano in televisione la partita degli Europei che si è disputata tra tra l’Italia e la Spagna. Lo sportivo è rimasto ferito durante una colluttazione con i rapinatori ed è stato portato in ospedale per essere medicato. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa è accaduto e come sta adesso il Divin Codino.

Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto ieri sera Roberto Baggio e la sua famiglia. L’ex campione e Pallone D’Oro stava guardando la partita degli Europei tra l’Italia e la Spagna in televisione quando almeno cinque uomini armati hanno fatto irruzione nella sua villa ad Altavilla Vicentina. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 22. Una volta resosi conto che degli sconosciuti erano entrati nella sua casa Baggio ha tentato di affrontarli. Ne è nata una colluttazione e l’ex attaccante e centrocampista è rimasto ferito.

Roberto è stato difatti colpito alla testa con il calcio di una pistola, poi sia lui che i suoi familiari sono stati chiusi all’interno di una stanza dove sono rimasti per circa quaranta minuti mentre i rapinatori mettevano a soqquadro la casa. Sarebbero stati sottratti orologi, gioielli, denaro ed altri oggetti di valore. Al momento, tuttavia, ancora non si a quanto ammonti la refurtiva. Una volta che l’ex calciatore si è reso conto che i malviventi erano andati via ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri che si sono precipitati sul posto. Le forze dell’ordine di Vicenza hanno ascoltato Roberto Baggio ed i suoi familiari ed ora verranno controllate le immagini della videosorveglianza per ricostruire i fatti.

Baggio portato al pronto soccorso

Lo sportivo, a causa della ferita profonda riportata alla testa, è stato poi trasportato al pronto soccorso di Arzignano per essere prontamente medicato. Lì i medici gli hanno messo dei punti di sutura in fronte. Nessun altro dei suoi familiari è rimasto ferito durante la rapina, solo tanto spavento per l’accaduto. Adesso il calciatore sta meglio.