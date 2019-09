Ascolti tv 2 settembre 2019: La Verità sul caso Harry Quebert parte bene

By

Ascolti tv ieri lunedì 2 settembre 2019: buon inizio per La Verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey

Approda su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert e la prima puntata parte bene. Gli ascolti tv della prima serata di lunedì 2 settembre vedono trionfare la nuova fiction con un bel risultato. Dall’altra parte, tenta di tenergli testa il film Io che Amo solo Te su Rai 1. Scendendo nel dettaglio, la serie che vede protagonista il noto attore Patrick Dempsey, nel ruolo del professore Harry Quebert, ottiene uno share del 13.2% con la presenza di 2.782.000 di telespettatori. La pellicola con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti si posiziona al secondo posto con l’11.7% di share e 2.404.000 di telespettatori. Su Rete 4, Quarta Repubblica invece conquista uno share del 9.3% e 1.546.000 di telespettatori. Mentre Rai 2 con Made in.. Arteteca totalizza una media di 1.312.000 di telespettatori pari al 6.4% di share, su Italia 1 il film Wanted – Scegli il tuo Destino conquista l’interesse di 1.267.000 di telespettatori, registrando uno share del 6.1%.

Ascolti tv: Patrick Dempsey conquista la prima serata, Paperissima Sprint batte Techetechetè

Un buon inizio per La Verità sul caso Harry Quebert. La prima puntata della fiction trionfa nella serata del 2 settembre e sembra aver già conquistato i telespettatori di Canale 5. I primi due episodi vedono l’affascinante professore e scrittore, interpretato da Dempsey, accusato di duplice omicidio. Il corpo della 15enne Nola, con cui aveva avuto in passato una relazione segreta, viene trovato proprio nel giardino della sua abitazione. Ad aiutarlo a uscire fuori da questa situazione ci pensa il suo ex allievo e scrittore Marcus Goldman. Intanto, nell’Access Prime Time vediamo trionfare di poco Paperissima Sprint con una media di 3.527.000 di telespettatori e uno share del 15.2% contro Techetechetè, che ottiene 3.494.000 di telespettatori e il 15.1% di share.

Ascolti tv preserale 2 settembre: Reazione a Catena vs Caduta Libera

Come sempre, il preserale vede contendersi gli ascolti Reazione a Catena su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Lunedì 2 settembre, scendendo nel dettaglio, vediamo Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con un ascolto medio di 2.427.000 di telespettatori (19.4%) e Reazione a Catena con 3.751.000 di telespettatori (22.8%). Dall’altra parte, Caduta Libera – Inizia la Sfida ottiene 1.484.000 di telespettatori (12.6%) e Caduta Libera 2.626.000 di telespettatori (16.7%).