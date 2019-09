Repliche La verità sul caso Harry Quebert: dove e quando

La verità sul caso Harry Quebert: dove e quando vedere le repliche

La Verità sul caso Harry Quebert è la nuova mini-serie in onda su Canale 5. La storia prende vita dall’omonimo romanzo di Joel Dicker e in pochi episodi svela la verità sull’omicidio della giovane Nola Kellergan. Per chi non ha modo di seguire in diretta tv la trama che vede l’amato Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy vestire i panni di uno scrittore, niente paura. Mediaset pensa sempre a tutto e i telespettatori avranno modo di recuperare le puntate online sul sito ufficiale di Mediaset Play. Per poter vedere la serie tv basta solo registrarsi. Il primo episodio sarà disponibile sul web già a poche ore dalla messa in onda in tv.

Trama La verità sul caso Harry Quebert: trama serie tv

Marcus Goldman vuole a tutti i costi scagionare il suo ex professore, Harry Querbert. Il giovane scrittore si trasferisce così nella casa dell’amico, mentre lui viene chiuso in carcere accusato dell’omicidio di Nola Kellergan. La donna è scomparsa nel 1976 quando aveva solo 15 anni. I due si erano conosciuti per caso in spiaggia e da quel momento in poi sembravano essere diventati inseparabili. Unico ostacolo che impediva l’uomo di viversi a pieno la sua storia d’amore con la figlia del pastore del paese era la differenza d’età. Quebert aveva infatti 41 anni quando ha incontrato per la prima volta la dolce Kellergan. Marcus crede nella sua innocenza e per questo inizia ad indagare.

La verità sul caso Harry Quebert: Marcus Goldman scopre la verità

Marcus Goldman si avvicina pian piano alla verità e se all’inizio credeva di non voler scrivere alcun libro sulla vicenda, con il passare dei giorni cambia idea. Sembra essere tornata l’ispirazione e più le sue indagini proseguono, più lui riesce a scrivere il tanto e attesissimo secondo romanzo. Quello che non avrebbe mai immaginato è la fine di tale storia. Una volta scoperta la verità, il giovane scrittore si rende conto che nulla è come ha sempre pensato fosse.