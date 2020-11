Ascolti tv 2 novembre 2020: l’omaggio a Proietti batte il GF Vip 5

La prima serata è stata conquistata da Cavalli di Battaglia, programma in onda su Rai Uno per rendere omaggio all’attore, che ha battuto la quindicesima puntata del reality show condotto da Signorini

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 2 novembre 2020, hanno visto trionfare in prima serata Cavalli di Battaglia, programma andato in onda su Rai Uno per rendere omaggio a Gigi Proietti. In realtà, sarebbe dovuta andare in onda l’attesa fiction Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello. Lo slittamento è avvenuto poiché la rete Rai ha scelto di omaggiare Gigi Proietti, venuto a mancare la scorsa notte in una clinica di Roma. La trasmissione, dalle ore 20.43 alle 0.06, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 4.505.000 di telespettatori con il 19% di share. Su Canale 5, la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini, ha intrattenuto 3.279.000 di telespettatori con il 19.4% di share (GF Vip Night: 1.395.000 – 28.2%).

American’s Great Divide – Da Obama a Trump su Rai 2 ha registrato una media di 497.000 telespettatori con il 2.2% di share, mentre Rai 3 con Report ha tenuto compagnia a 2.709.000 di telespettatori con l’11% di share (presentazione: 1.889.000 – 6.7%). Su Rete 4, invece, Quarta Repubblica ha intrattenuto 1.183.000 di telespettatori con il 6.2% di share. Su Italia 1, Final Score ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.490.000 di telespettatori (6%). Sul canale Nove la seconda puntata di Riaccendiamo i Fuochi ha registrato la presenza di 268.000 spettatori con l’1%.

Come Gli orologi del diavolo, anche I Soliti Ignoti ha dato spazio agli omaggi per Gigi Proietti. Intanto, Striscia la Notizia ha conquistato la presenza di 5.087.000 di telespettatori con il 18.1% di share, mentre su Rete4 Stasera Italia ha raccolto di fronte al piccolo schermo 1.452.000 di telespettatori (5.2%) nella prima parte e 1.319.000 (4.7%) nella seconda.

Nel preserale, su Rai Uno L’Eredità – La sfida dei 7 ha intrattenuto 3.365.000 di telespettatori (18.8%), mentre L’Eredità 5.081.000 di telespettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida ha tenuto compagnia a 2.522.000 di telespettatori (13.8%), mentre Caduta Libera a 3.861.000 di telespettatori (17.5%).

Nel pomeriggio hanno intrattenuto i telespettatori di Canale 5 le tre soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.860.000 di telespettatori (16.7%), Una Vita 2.527.000 di telespettatori (16.2%) e Il Segreto 1.933.000 di telespettatori (15.9%). Sempre nelle prime ore del pomeriggio di ieri, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che ha registrato una media di 2.892.000 di telespettatori con il 21.6% di share. Più tardi, Pomeriggio Cinque ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.101.000 di telespettatori (15.8%) nella prima parte, 2.457.000 di telespettatori (15.6%) nella seconda parte e 2.165.000 di telespettatori (12.5%) nella terza parte di breve durata.