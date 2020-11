Gli orologi del diavolo, 2 novembre: perché non va in onda e quando inizia

L’attesa fiction con protagonista Beppe Fiorello, Gli orologi del diavolo, non inizierà stasera 2 novembre 2020 – come previsto fino a poche ore fa – in quanto è stata posticipata. La causa dello slittamento è da ricercare nel repentino cambio di programmazione del palinsesto di Rai Uno. La rete ammiraglia del servizio pubblico, alla luce della scomparsa di Gigi Proietti (venuto a mancare la notte scorsa a 80 anni in una clinica di Roma per uno scompenso cardiaco), ha deciso di omaggiare l’attore deceduto mandando in onda una programmazione speciale a lui dedicata.

2 novembre 2020: Gli orologi del diavolo slitta, annullata anche la puntata de I Soliti Ignoti. Spazio agli omaggi per Proietti

A non essere trasmessa non sarà solo la fiction sopra citata, ma anche il classico appuntamento dell’access prime time con I Solidi Ignoti, programma condotto da Amadeus. Il palinsesto di Rai Uno di oggi 2 novembre ha così messo in scaletta i seguenti appuntamenti: alle 20.30 ci sarà la replica del varietà Cavalli di battaglia (show di Proietti trasmesso nel 2017). Dopodiché verrà mandato in onda Sette storie e a seguire uno speciale di Techetecheté in terza serata. Tutte trasmissioni proiettate per commemorare l’interprete capitolino scomparso.

Gli orologi del diavolo vedrà il suo esordio tra una settimana, cioè lunedì 9 novembre 2020. La seconda puntata, invece, sarà trasmessa in via eccezionale il giorno successivo, martedì 10 novembre. In questo modo verrà recuperata la puntata saltata oggi. Si ricorda che la fiction prevede in totale otto episodi, distribuiti su quattro serate (2 episodi per ogni puntata). Il resto del prodotto audiovisivo, dopo l’appuntamento di martedì 10 novembre, verrà mandato in onda come previsto, dunque in data lunedì 16 novembre e lunedì 23 novembre.

Riassumendo:

Gli orologi del diavolo, prima puntata (2 episodi). Lunedì 9 novembre 2020, Rai Uno

Gli orologi del diavolo, seconda puntata (2 episodi). Martedì 10 novembre 2020, Rai Uno

Gli orologi del diavolo, terza puntata (2 episodi). Lunedì 16 novembre 2020, Rai Uno

Gli orologi del diavolo, quarta puntata (2 episodi). Lunedì 23 novembre 2020, Rai Uno

La fiction, oltre al già citato Beppe Fiorello, avrà per protagonisti gli attori Nicole Grimaudo, Claudia Pandolfi, Edoardo Pagliai, Alvaro Cervantes, Fabrizio Ferracane, Carlos Librado, Alicia Borrachero, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Ignasi Vidal, Gea Dall’Orto. La regia è stata affidata ad Alessandro Angelini. La sceneggiatura è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi.