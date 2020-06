Ascolti Tv 2 giugno 2020: vittoria La Cattedrale del Mare senza difficoltà

La Cattedrale del Mare ha il successo che si merita? Ascolti Tv Serie Netflix e Canale 5: ecco contro chi si è scontrata ieri martedì 2 giugno 2020

La Cattedrale del Mare comincia ad avere il suo pubblico affezionato: la serie televisiva – disponibile anche su Netflix – è riuscita a conquistare 2.445.000 telespettatori, portando a casa l’11.7% di share; su Rai 1, Non mollare mai – Storie tricolori ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.777.000 teleutenti, registrando uno share dell’8.4%. La Cattedrale del Male ha sì vinto la gara degli ascolti di ieri sera 2 giugno 2020, ma senza scontrarsi con un programma di punta della Rai (o contro le repliche di serie amatissime).

Ascolti 2 giugno: bene Io e Te e La Vita in Diretta, assente Il Segreto

Nel pomeriggio di ieri 2 giugno 2020, Io e Te – in onda su Rai 1 – ha ottenuto uno share del 10.2%, incuriosendo 1.493.000 persone; La Vita in Diretta, invece, ha raggiunto il 14.9% di share, intrattenendo 1.766.000 spettatori. Soap e telenovela Mediaset hanno avuto una media del 14% di share, raccogliendo davanti allo schermo circa 2.200.000 teleutenti. Il Segreto non è stato invece trasmesso.

Preserale, un’altra sfida fra Avanti un altro e L’Eredità: chi ha avuto la meglio?

Niente da fare per Avanti un altro, che perde un’altra sfida del Preserale: si è fermato al 17% di share, sapendo intrattenere 2.914.000 telespettatori; 3.770.000 sono stati invece quelli de L’Eredità, che chiude la puntata in bellezza col 21.4% di share. Un altro successo per Flavio Insinna. Ieri i palinsesti sono stati leggermente cambiati per via della Festa della Repubblica, ma oggi tornerà tutto alla normalità e rivedremo programmi come Uomini e Donne, Il Segreto e Pomeriggio 5.