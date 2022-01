Ascolti tv 2 gennaio 2021: Domenica In stellare, prima serata tiepida. I dati

Ascolti tv e share del Prime Time di domenica 2 gennaio 2022 – Serata dedicata ai film, nessuno dei quali ha convinto del tutto il pubblico. Su Rai Uno, Un viaggio a quattro zampe ha raccolto quasi 3 milioni di telespettatori, con uno share pari al 13.6%. Un amore così grande, trasmesso su Canale Cinque, ha totalizzato poco meno di 2.5 milioni di utenti. Bene Genitori in trappola su Rai Due che strappa il 7.2%, venendo visto da oltre 1.6 milioni di persone. Risultato simile e quindi più che soddisfacente per Città Segrete, in onda su Rai Tre. Fatica su Italia Uno Freedom – Oltre il Confine che ha intercettato 1 milione di utenti (5.4%) e superato anche da Rete Quattro che ha proposto Il domani tra di noi.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Un viaggio a quattro zampe ha raccolto 2.996.000 spettatori (13.6%).

Rai Due: Genitori in trappola ha interessato 1.605.000 spettatori (7.2%).

Rai Tre: Città Segrete ha catturato l’attenzione di 1.547.000 spettatori (7.2%).

Canale Cinque: Un amore così grande ha convinto 2.467.000 spettatori (10.9%).

Italia Uno: Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (5.4%).

Rete Quattro: Il domani tra di noi è stato visto da 1.185.000 spettatori (5.4%).

La7: Il gattopardo ha incollato innanzi al teleschermo 973.000 spettatori (4.7%).

Tv8: Nemiche amiche ha raccolto 310.000 spettatori (1.5%).

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo: Anplagghed ha convinto 701.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv domenica 2 gennaio 2022: access prime time e preserale

Prosegue la marcia inarrestabile de I soliti ignoti che ha sfondato abbondantemente il muro dei 5 milioni di utenti, staccando per l’ennesima volta la concorrenza di Canale Cinque.

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.317.000 spettatori (21.9%).

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.385.000 spettatori (14.2%).

RaiUno: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.675.000 spettatori (19.5%) mentre L’Eredità Weekend ha avuto un ascolto medio di 4.796.000 spettatori (22.8%).

Canale Cinque : Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida ha registrato 2.042.000 spettatori (11%) mentre Caduta Libera Weekend ne ha avuti 3.100.000 (14.9%).

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 2 gennaio 2022

Domenica In ‘stellare’: Mara Venier va oltre il 21% di share. Da segnalare, però, che Canale Cinque non ha schierato il consueto tandem Maria De Filippi – Silvia Toffanin, rispettivamente alla guida di Amici e Verissimo. Per la ‘Zia’, dunque, strada spianata e obbiettivo raggiunto. Molto bene, grazie anche al traino di Domenica In, Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini che strappa uno share pari al 16.8%.