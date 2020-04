Ascolti Tv 2 aprile 2020: 8 milioni di spettatori per Doc, successo Rai

By

Ascolti Doc – Nelle tue mani strabilianti: il successo della serie Tv con Luca Argentero protagonista

Doc – Nelle tue mani si è rivelata un’altra serie Tv di successo di Rai 1. Non sbaglia più un colpo: i telespettatori si fidano delle produzioni della Rai e questo si evince perfettamente dagli ascolti. Mercoledì 2 aprile 2020, la serie con Luca Argentero protagonista ha tenuto incollati al piccolo schermo 8.044.000 telespettatori, portando a casa il 29% di share. Un risultato da applausi! Più precisamente il primo episodio ha ottenuto il 27.1% di share (8.201.000 spettatori) mentre il secondo il 31.2% di share (7.898.000 spettatori). Qualità delle serie televisive della Rai che viene sempre largamente premiata.

Dati avversario Doc: Pirati dei Caraibi non va male, ma non è Harry Potter

Mediaset continua invece a puntare sui grandi film, quelli dal successo planetario: dopo Harry Potter (che ha raggiunto ascolti da record), è il turno di Pirati dei Caraibi. La Maledizione della Prima Luna ha raggiunto l’11.4% di share, incuriosendo 2.928.000 teleutenti. Un risultato per niente scontato, considerato che è un film visto e rivisto dai più. Replicherà, con i prossimi capitoli, il successo di Harry Potter? Certamente non potrà fare meglio di Doc – Nelle tue mani.

Le repliche Rai battono la concorrenza: ascolti Tv di mercoledì 2 aprile 2020

Successo anche per I Soliti Ignoti: persino la replica è riuscita ad avere la meglio su Striscia la Notizia: 19.5% di share (6.077.000 spettatori) per la trasmissione di Rai 1 mentre 17.1% di share (5.341.000 spettatori) per il Tg satirico di Canale 5. Sfida combattuta fra la replica de L’Eredità (18.9% di share e 4.663.000 teleutenti) e Avanti un altro (18% di share e 4.402.000 teleutenti).