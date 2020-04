Anticipazioni Doc-Nelle tue mani: cosa succederà nella terza puntata?

Doc – Nelle tue mani: Fanti ritroverà la memoria?

La nuova vita del dottor Fanti ha stravolto la sua vita, ma anche quella di coloro che lavorano con lui. Doc – nelle tue mani ha coinvolto i telespettatori fin dal primo episodio, registrando nella puntata d’esordio altissimi ascolti. La storia del primario di medicina interna che perde la memoria degli ultimi dodici anni ha ottenuto il successo sperato dalla produzione. Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, in questa seconda puntata è tornato in corsia, dai suoi pazienti, ma non più in veste di medico. Cosa succederà nella terza puntata? Riuscirà il protagonista a ricordare gli anni dimenticati? Riaffiorerà qualche ricordo? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della prossima puntata, L’errore, vedrà per un momento Fanti nel vecchio ruolo di primario. A riportarlo a contatto con una paziente sarà Giulia (Matilde Gioli).

Doc – Nelle tue mani: il passato di Andrea Fanti

Una paziente, non a conoscenza della situazione del dottor Fanti, metterà in difficoltà i medici del reparto di medicina interna perché vorrà essere visitata solo da Fanti. Riuscirà Andrea superare questa prova? Quello che sappiamo è che gli specializzandi vivranno un memento di tensione proprio a causa di un errore del “vecchio” primario. Nel secondo episodio, Come eravamo, si farà un salto indietro nel tempo di dieci anni. Si racconterà un pezzo del passato del protagonista. Cosa svelerà l’episodio ai telespettatori? Rivedremo, quindi, Andrea Fanti ancora sposato e appassionato del suo lavoro. Sarà un’occasione per capire perché il suo approccio con colleghi e pazienti si sia modificato negli anni?

Doc – Nelle tue mani: messa in onda della terza puntata e replica della seconda

Una cosa è certa, per sapere cosa succederà nella terza puntata di Doc – nelle tue mani non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con la serie televisiva di Rai Uno è per giovedì 9 aprile, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno. Chi vorrà rivedere la replica della seconda puntata, invece, potrà farlo in qualsiasi momento su Rai Play. Non sono previste repliche su Rai Premium.