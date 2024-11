Ascolti tv 2/11-Ballando vs Tsqv: scontro ‘titanico’, chi l’ha spuntata

Ascolti tv prime time di sabato 2 novembre 2024 – Classico scontro ‘titanico’ con protagoniste Milly Carlucci e Maria De Filippi. Su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle ha convinto 3.390.000 utenti pari al 25.9%. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha avuto 3.409.000 spettatori con uno share del 24.9%. ‘Queen Mary’e Milly hanno di fatto pareggiato (share più alto di un punto per Ballando per via della durata più lunga rispetto al talent di Mediaset).

Briciole al resto del palinsesto generalista con nessun programma capace di sfondare il muro del milione di telespettatori. Su La7 In Altre Parole ha interessato 850.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha catturato l’attenzione di 826.000 spettatori ed ha avuto il 4.7% d share.

Su Rete4, il film Miami Supercops ha raggiunto 493.000 utenti e il 3% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha convinto 354.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 le qualifiche di Formula 1 hanno intercettato 344.000 appassionati (1.9%). Su Rai3 Rachel ha racimolato 339.000 spettatori e il 2.1%. A chiudere Rai2 che con Delitti in Famiglia – Il Caso Delfino ha conquistato 279.000 spettatori pari all’1.6%.

Access Prime Time e preserale: ascolti tv sabato 2 novembre 2024

Ballando con le Stelle – Tutti in Pista ha raggiunto 3.834.000 utenti pari al 21.3% di share. Su Canale5 cresce Striscia la Notizia che ha superato i 3 milioni arrivando a interessare 3.159.000 spettatori con il 17.6%. Sul Nove Chissà chi è di Amadeus ancora male: la prima parte 414.000 utenti (2.3%), la seconda 534.000 spettatori (3%).

Su Rai1 l’ultima puntata di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 2.349.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Reazione a Catena ha convinto 3.462.000 spettatori pari al 21.8% (su Rai 1, da oggi, torna in onda L’Eredità, condotto da Marco Liorni). Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha radunato 2.222.000 spettatori (17.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha raccolto 3.195.000 spettatori (20.9%).

Sabato in diretta vs Verissimo: chi ha avuto la meglio

Su Rai 1 Sabato in Diretta ha conquistato 1.314.000 spettatori (12.9%) nella prima parte e 1.641.000 utenti (13.4%) nella seconda parte. Numeri decisamente migliori per Canale 5: Verissimo, ancora una volta, si conferma leader di fascia. Il rotocalco condotto da Silvia Toffanin ha raggiunto 1.710.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.007.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte intitolata Giri di Valzer.