Ascolti Tv 2/1: boom Supercoppa e Affari Tuoi, male Diaco. I dati

Vittoria senza storia per Canale 5 nella prima serata di giovedì 2 gennaio con il match Inter-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa Italiana, che ha ottenuto 5.389.000 telespettatori con il 25,36% di share. Secondo posto per Rai 1 con il film Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre che ha coinvolto 2.745.000 telespettatori (15,12%). Sale leggermente, ma ancora male BellaFesta (Rai 2) con Pierluigi Diaco che ha registrato 941.000 utenti e il 5,64% di share. Molto bene Mamma, ho perso l’aereo (Italia 1) con 2.153.000 telespettatori (11,90%).

Su Tv8 Il profumo del mosto selvatico è stato seguito da 453.000 telespettatori (2,46%); Sulle orme del K2 (Rai 3) ha ottenuto 839.000 utenti e il 4,30% di share; su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 891.000 spettatori (5,63%); Oblivion – Ti sfascio una canzone (Nove) ha raggiunto 265.000 telespettatori con il 1,87% di share; su La7 Rebel Pope ha conquistato 787.000 telespettatori (3,70%).

Ascolti Tv giovedì 2 gennaio 2025: preserale e access prime time

Nuovo boom per Stefano De Martino e Affari Tuoi (Rai Uno) con 5.923.000 utenti e il 26,91% di share. Bene Rai 3 con Blob che ha conquistato 1.151.000 spettatori (5,84%) e Un posto al sole che ha raggiunto 1.543.000 utenti (6,99%). Su La7 In onda ha registrato 1.233.000 telespettatori con uno share del 5,63%.

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 3.458.000 (22,83%) nella prima parte e 4.854.000 utenti (27,57%) nella seconda. Su La7 Famiglie d’Italia ha raccolto 306.000 utenti e il 1,89% di share.

Ascolti Tv giovedì 2 gennaio 2025: il pomeriggio

Su Rai 1 La Volta Buona ha intrattenuto 1.827.000 (14,88%) utenti nella prima parte e nella seconda parte 1.699.000 con il 16,45%. Subito dopo, Il Paradiso delle Signore ha coinvolto 1.690.000 spettatori (16,70%), mentre La vita in diretta ha raggiunto 1.894.000 telespettatori (17,59%) nella prima parte e 2.363.000 (19,21%) nella seconda. Su Rai 2 Ore 14 ha ottenuto 996.000 (8,19%) utenti e BellaMa ha registrato 684.000 spettatori (6,72%).

Male il pomeriggio di Canale 5: Beautiful ha registrato 2.172.000 telespettatori (15,60%), My Home My Destiny 1.138.000 (11,15%), mentre Pomeriggio Cinque ha coinvolto 1.457.000 (13,40%) spettatori nella prima parte e 1.675.000 (13,50%) nella seconda.

Ascolti Tv giovedì 2 gennaio 2025: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 1.033.000 utenti (19,70%), mentre Storie Italiane ha raggiunto nella prima parte 1.006.000 spettatori (18,26%) e 1.171.000 (18,67%) nella seconda. Sempre su Rai 1, È sempre Mezzogiorno menù ha intrattenuto 1.788.000 utenti con il 16,48% di share. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.101.000 telespettatori (20,86%) nella prima parte e 1.056.000 (19,36%) nella seconda, mentre Forum ha raggiunto 1.533.000 utenti con il 18,48% di share.