Affari Tuoi, errori di montaggio, Sicilia “influenzata”: vince il Dottore

Ore 20:30 significa solo una cosa: studio di Rai1, Stefano De Martino e una nuova puntata di Affari Tuoi. A giocarsi il grande pacco da 300.000 euro c’è la Sicilia, con Daniela accompagnata dalla sorella. Su X molti utenti le hanno “bollate” come antipatiche e poco carismatiche, ma una cosa è certa: hanno avuto un grandissimo coraggio. Rifiutare le offerte del Dottore non deve essere stato semplice, soprattutto se si pensa al peso delle somme: 41.000 euro per ben due volte, arrivando addirittura a 49.000 euro; insomma, niente male per le due sorelle siciliane, che non hanno guardato in faccia a niente e nessuno e hanno rischiato tutto più volte, arrivando ad accettare solo alla fine i 75.000 euro offerti all’ultimo colpo.

Partita tostissima, definita dalla concorrente “una faticaccia”, ma una partita che aldilà delle emozioni e le cifre altissime rimaste in gioco, ha destato un po’ di fastidio nel pubblico da casa. Il motivo principale? Il montaggio sbagliato: troppi tagli, troppi scatti tra i frames e inquadrature spesso randomiche, come quando Alec, il bel pacchista romagnolo, è spuntato all’improvviso in mezzo allo studio per ballare con De Martino Sesso e Samba . Gli utenti su X hanno commentato questo aspetto tecnico, ovviamente non passano inosservato, ma alla fine tutto si è focalizzato su un altro punto: “Io avrei accettato alla prima offerta del Dottore”.

Com’è finita la partita di Affari Tuoi? Come al solito a vincere è il Dottore

“Avevo ragione io” – conclude la concorrente della Sicilia: era lei ad avere i 300.000 euro, proprio come aveva predetto sin dall’inizio. La partita si conclude con l’ennesima vittoria del Dottore, che come al solito riesce nel suo intento facendo perdere ai concorrenti la possibilità di tornare a casa con la somma più grande. Forse Daniela avrebbe dovuto dare ascolto al suo istinto e darne meno alla sorella? O forse si doveva andare fino in fondo a prescindere? Su X le critiche volano a cascata, con utenti che urlano di “godere” della “perdita” e altri che ancora si stupiscono dell’incapacità di capire i giochetti del Dottore. Eppure, Affari Tuoi è un game e come game deve confondere e lasciare intendere anche ciò che di fatto non è: le offerte servono a questo, a depistare, a creare punti di domanda, ma anche a fare ragionare sull’effettiva somma contenuta nel pacco.

#affarituoi Il dottore ha giocato bene da una parte perché ha risparmiato ma malissimo dal momento che sull offerta da 75 k con soli 20 k oltre ai 300 mila era lampante che loro avessero i 300 mila peccato con un po piu di coraggio si erano portate a casa il colpo grosso — Felice (@Felice24597223) January 2, 2025

La partita di giovedì 2 gennaio 2025 non sarà stata particolarmente entusiasmante dal punto di vista dell’intrattenimento, ma come ogni puntata di Affari Tuoi ha acceso commenti e critiche, smuovendo gli animi di chi a casa prova a dare risposte e chi, in studio, spera di arrivare alla fine con una discreta somma di denaro. Che poi, se ci pensiamo, 75.000 euro non sono niente male, no?

“Se lo sapevi ed eri sicura allora andavi avanti con il tuo pacco e non accettavi“: facile dirlo quando non si è coinvolti direttamente, però il pensiero è condiviso sempre dalla maggior parte delle persone amanti del gioco. Stasera è stato tutto molto confusionario, ma una cosa è certa: il Dottore difficilmente sbaglia.