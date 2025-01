Affari Tuoi con Josè, si protesta: c’entrano anche Stefano e Thanat

Questa sera ad Affari Tuoi ha giocato la Calabria, rappresentata dal calabro-brasiliano Josè. Proprio per tale motivo sul web ci sono state alcune proteste da parte dei telespettatori, ormai affezionati al pacchista per i suoi balletti quotidiani insieme a Stefano De Martino. Quest’ultimo si è abbandonato ad un appello per aiutare il concorrente a trovare un lavoro, gesto che non è stato apprezzato da tutti. Qualcuno sul web ha difatti paragonato il game show ad un ufficio di collocamento. Qualcun altro, invece, l’ha paragonato ad un dating show per la poesia di Thanat alla concorrente del Lazio. Scopriamo meglio che è successo e com’è andata la partita.

Come di consueto questa sera è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Il programma, difatti, non si è fermato neppure durante le feste, continuando ad essere molto seguito dai telespettatori. A giocare oggi è stata la regione della Calabria, rappresentata da Josè, il calabro-brasiliano. Ad aiutarlo nella partita è stato suo cugino Christian. Il pacco estratto è stato il numero 14, poi cambiato con il 6. Proprio il fatto che il concorrente di questa sera sia stato quello della Calabria ha scatenato alcune proteste sul web. Il pubblico si è difatti affezionato a lui sia per la sua storia commovente che per i suoi balletti con Stefano De Martino, non volendo quindi che abbandonasse il programma.

Di seguito i commenti più significativi:

A scatenare altre polemiche è stata la scelta di Stefano di provare ad aiutare Josè a trovare un lavoro. Il concorrente è difatti disoccupato ed il conduttore ha lanciato un appello affinché qualcuno lo assumesse. Sul web sono stati in molti i telespettatori che hanno paragonato il programma ad un ufficio di collocamento.

Qui qualche commento a riguardo:

Qualche altro utente ha paragonato invece Affari Tuoi ad un dating show. L’opinionista Thanat ha difatti scritto una seconda poesia che ha dedicato alla concorrente del Lazio, di cui è innamorato. Lo scritto è stato letto in studio dallo stesso, in quello che sta diventando un po’ un siparietto fisso tra i due.

Qui alcuni commenti a riguardo:

La gara di Josè non è iniziata nel più fortunato dei modi. Il concorrente ha difatti chiamato subito i 300.ooo euro. La partita si è successivamente ripresa e la scelta di cambiare il proprio pacco con il 6 si è rivelata vincente, in quanto nel 14 c’erano solo 75 euro. Sebbene sia rimasto con tutti pacchi rossi, alla fine Josè ha deciso di accettare i 35.ooo euro offerti dal dottore. La sua scelta è stata sbagliata in quanto avrebbe vinto 100.000 euro, contenuti nel pacco 14.