Ascolti tv 2/02: Affari Tuoi top, vola Mina Settembre, Le Iene down

Com’è andata la prima domenica di febbraio per la televisione italiana? A conquistare una bella porzione di pubblico ci ha pensato Mina Settembre 3, che ha interessato 4.459.000 spettatori raggiungendo il 24.8% di share! Un’altra conferma per la serie-tv con Serena Rossi. Non male anche Canale 5, che con Tradimento è riuscito a raggiungere il 12.6% pari a 2.155.000 spettatori. Peggio Italia 1 con Le Iene: il talk serale è sceso all’8.7%, per un totale di 1.287.000 utenti connessi davanti al piccolo schermo. Leggermente sotto Report su Rai 3, arrivato all’8.1% (1.568.000 spettatori), ma ancora meno Zona Bianca su Rete 4, arrivata al 4%. Infine, sul Nove Che Tempo Che Fa ha raggiunto il 6.6% nella presentazione (dalle 20:15 alle 21:15), l’8.2% nella prima parte (dalle 21:15 alle 22:25) e il 7.1% nella seconda parte, chiamata “Il Tavolo” (dalle 22:27 alle 00:54).

Access Prime Time e preserale: De Martino regna su tutti, meno Bonolis

Ormai l’Access Prime Time porta solo un nome: Stefano De Martino. Affari Tuoi nella serata di domenica 2 febbraio ha raggiunto un altro picco di ascolti. Pensate che il game è arrivato al 30.3%, tenendo incollati allo schermo ben 6.276.000 spettatori! Non male anche L’Eredità di Marco Liorni, anche se i numeri sono minori: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.071.000 utenti (19.2%), mentre L’Eredità ha ottenuto il 22.4% con 4.068.000 spettatori connessi. Un po’ peggio Canale 5 con Paolo Bonolis e il suo Avanti il Primo e Avanti un Altro: il primo ha coinvolto 2.565.000 utenti pari al 16.5% di share, mentre il secondo ne ha coinvolti 3.106.000 pari al 17.6%. Numeri evidentemente non negativi, ma se si fa il confronto con la Rai e De Martino, è oggettiva la distanza.

Gli altri ascolti tv del 2/02: il pomeriggio è su Canale 5, bene anche Domenica In

Come spesso accade il pomeriggio domenicale è tutto su Canale 5, anche se Mara Venier su Rai 1 con la sua Domenica In continua a interessare una bella parte di pubblico. Il talk, infatti, ha collezionato 2.533.000 spettatori (19.9%) nella prima parte; percentuale mantenuta anche nella seconda e leggermente calata ne I Saluti di Mara, arrivata al 17.1%.

Amici di Maria De Filippi continua a essere una certezza del pomeriggio: il talent anche questa volta è andato bene, raggiungendo il 25.4% e un totale di 3.290.000 spettatori connessi. A seguire Verissimo di Silvia Toffanin, che grazie alle sue emozionanti interviste ha coinvolto 2.357.000 utenti (20.4%) nella prima parte, 2.523.000 utenti (19.6%) nella seconda e 2.359.000 utenti (16.4%) nella terza e ultima, detta Giri di Valzer.

I numeri più bassi di domenica 2 febbraio? Comedy Club sul Nove, che ha ottenuto l’1.3% (170.000 utenti), Il Natale della porta accanto su TV8 (1.6%). Un po’ meglio Rebus su Rai 3, che nella prima parte ottiene il 7.5%, aumentato al 10% nella seconda parte, detta Il Viaggio. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 405.000 spettatori (3.2%).

La prima domenica di febbraio è andata, come andranno i prossimi giorni?