Ascolti Tv Venerdì 1° Febbraio, Barbara d’Urso felice: il nuovo record

Barbara d’Urso al settimo cielo, nuovo record di ascolti tv: l’annuncio social

Inutile provare a dire, o anche solo pensare, che si possa battere Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 è divenuta, nel corso degli anni, una delle donne più amate della televisione italiana. Proprio per questo motivo le sue trasmissioni sono quasi praticamente imbattibili in fatto di audience. L’esuberante donna non fa altro che portare a casa Mediaset un successo dopo l’altro, raggiungendo anche record da capogiro. Il suo modo di fare tv, le sue dirette pomeridiane e quelle domenicali sono senza dubbio le più criticate, ma anche le più seguite. Ognuno ha il suo modo di lavorare e a quanto pare Carmelita sa come far colpo sul suo numerosissimo pubblico. I dati degli ascolti tv di Venerdì 1° Febbraio 2019 parlano chiaro e tondo, così come è chiaro l’annuncio fatto dalla diretta interessata sui social.

Pomeriggio 5, record di ascolti tv per Barbara d’Urso: parla la conduttrice di Canale 5

Al suo risveglio, questa mattina Barbara d’Urso ha ricevuto un buongiorno molto speciale. Nella diretta di ieri pomeriggio, 1° Febbraio 2019, Pomeriggio 5 è stato in grado di raggiungere un nuovo grandissimo record. A comunicare il buonissimo risultato è la stessa conduttrice. Su Instagram scrive: “Nuovo RECORD ieri per Pomeriggio 5. Eravate più di 2.700.000! Grazie a voi.” Insomma, che dire?! I numeri parlano chiaro. Da sempre, la d’Urso non fa altro che ricevere critiche, arrivando a finire anche al centro di numerosissime polemiche. Nonostante ciò, Carmelita non ha mai abbassato la testa e sicuramente neanche la guardia.

Ascolti tv, Barbara d’Urso vince ancora: Pomeriggio 5 vola alto

Come ama dire spesso Barbara, Pomeriggio 5 continua a volare alto. I numerosissimi successi della conduttrice hanno fatto sì che Canale 5 decidesse di mandare in onda la presentatrice anche in prima serata con un nuovissimo e curioso programma tv. In questi giorni è iniziata la messa in onda dello spot pubblicitario di LIVE – Non è la d’Urso, che in poche ore è diventato virale sul web e non solo. Tutto lascia presagire un altro esclusivo successo.