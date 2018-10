Ascolti tv 19 ottobre: Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2

Ascolti tv ieri: ennesimo trionfo per Tale e quale show

Sono stati tanti i programmi a sfidarsi nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre. Ma la sfida principale è avvenuta tra le due reti ammiraglie. Tale e quale show su Rai 1 e Solo 2 su Canale 5 si sono battuti per la terza volta consecutiva e, proprio come nei casi precedenti, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti non ha avuto rivali in fatto di ascolti. Infatti, è riuscito come sempre ad intrattenere innumerevoli telespettatori, 4.527.000 per la precisione, pari al 22.2% di share. La sesta puntata è stata la protagonista indiscussa della serata di ieri. Tra imitazioni complesse e ben riuscite, Guendalina Tavassi ha finalmente avuto la sua rivincita posizionandosi seconda nella classifica con l’imitazione di Bianca Atzei. Medaglia d’oro, invece, per Vladimir Luxuria con la sua interpretazione fedele e impeccabile di Ivan Cattaneo. L’imitatore Antonio Mezzancella, calatosi nei panni di Edoardo Bennato, ha ottenuto un ottimo terzo posto in graduatoria, dimostrandosi come sempre “tale e quale” all’interprete assegnato. La fiction di Canale 5 Solo 2, con protagonista Marco Bocci, ha invece conquistato una media di 2.218.000 telespettatori pari a 10.3 punti percentuali di share.

Ascolti tv 19 ottobre: ecco i dati Auditel degli altri programmi in prime time

Dopo un altro grande successo di Tale e quale show, vediamo come sono andati gli ascolti per gli altri programmi in prima serata. Il telefilm americano Criminal Minds, in onda in prima serata con ben 3 episodi diversi su Rai 2, ha incollato alla tv una media di 881.000 telespettatori pari al 4% di share. Su Rai 3 il film Gli ultimi saranno ultimi ha conquistato una media di 1.164.000 telespettatori pari al 4.9% di share. La trasmissione Quarto Grado, su Rete 4, condotta da Gianluigi Nuzzi, ha interessato una media di 1.376.000 telespettatori pari all’8% di share.

I dati Auditel degli altri programmi nella prima serata di ieri 19 ottobre

Si prosegue con la pellicola Prince of Persia, andata in onda su Italia 1, che ha appassionato una media di 1.066.000 telespettatori, con uno share pari a 4.9 punti percentuali. La nuova puntata di Propaganda Live ha informato una media di 1.033.000 telespettatori. Share pari al 5.8%. La replica del talent di Sky X Factor ha raggiunto su TV8 una media di 945.000 telespettatori pari al 4.5% di share. Infine sul Nove la nuova puntata di Fratelli Crozza ha divertito una media di 1.268.000 telespettatori pari a 5.3 punti percentuali di share.