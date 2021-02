Ascolti tv 19 febbraio 2021: GF Vip in calo, cresce Il Cantante Mascherato

Come rivelano i dati auditel di ieri sera Il Cantante Mascherato è cresciuto rispetto alla scorsa settimana. Il reality di Signorini non arresta la sua corsa

È cresciuto di poco Il Cantante Mascherato. Gli ascolti tv di venerdì 19 febbraio 2021 hanno rivelato che il programma di Milly Carlucci è stato visto da 3.743.000 telespettatori, pari al 17,4% di share. La scorsa settimana, invece, sono stati 3.441.000 spettatori con il 15,5% di share. Il varietà, anche se ha aumentato pubblico e share, pare abbia perso l’effetto curiosità nel pubblico con indizi e ipotesi sugli artisti che indossano costumi di animali. Il finale della puntata è stato anche sacrificato e il ballottaggio tra Orsetto e Farfalla è stato rimandato a venerdì 26 febbraio. La padrona di casa ha coinvolto i maggiori indiziati in clip e telefonate per togliere ogni sospetto. Gigi D’Alessio e Paolo Belli hanno smentito di essere il Lupo e l’Orsetto.

Non arresta la sua corsa il Grande Fratello Vip. La quarantunesima puntata del reality show di Alfonso Signorini, nonostante i cinque mesi di presenza in prima e seconda serata su Canale 5, ha totalizzato 3.491.000 telespettatori e il 19% di share. L’appuntamento di venerdì è calato in share, dal punto di vista auditel tv, rispetto a lunedì scorso visto da 3.483.000 spettatori con il 20%. Diversi i momenti chiave della puntata: dalla lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò alla sorpresa di Tommaso Zorzi da parte del padre, dall’eliminazione di Giulia Salemi con il 47% contro Stefania Orlando (nonostante il televoto online bloccato per problemi tecnici) a Samantha De Grenet che è stata rimproverata per la frase “Sembri autistico”.

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 battuto da Alberto Matano con La Vita in Diretta

Anche questa settimana si è chiusa con la vittoria di Alberto Matano contro Barbara d’Urso. Non sale nei trend, non spicca negli ascolti tv e auditel, Pomeriggio 5 quando va bene vince con uno scarto minimo contro il diretto competitor. Nel dettaglio, a vedere l’ultimo appuntamento settimanale de La Vita in Diretta sono stati 2.230.000 telespettatori con il 16,7% di share. Il contenitore di informazione in onda sulla rete ammiraglia del Biscione ha conquistato 1.843.000 telespettatori e il 15,2%. La seconda parte ha totalizzato 2.036.000 spettatori e il 14,4% di share, mentre la terza l’11,7% e 1.800.000 telespettatori.

È Sempre Mezzogiorno ascolti tv ieri: Antonella Clerici festeggia cento puntate

Quello andato in onda venerdì 19 febbraio è stato un appuntamento speciale per È Sempre Mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici ha tagliato il traguardo delle cento puntate. Alla fine della puntata la conduttrice ha spento cento candeline che ha soffiato solo lei a causa delle norme anti-covid. Il cooking show ha fatto segnare il 15,06% di share, 1.844.000 telespettatori, giovedì 18 febbraio registrando un nuovo record d’ascolti. La centesima puntata, invece, è stata seguita da 1.784.000 telespettatori, pari al 14,7% di share.