Ascolti tv 19/1: tonfo Colpo di luna, Nuzzi e Canale 5 ok. Top e flop

Il match di Supercoppa Italiana Inter-Lazio (Canale Cinque) vince la prima serata agevolmente con 4.7 milioni di utenti (22.7% di share). Considerevole calo per Colpo di Luna (Rai Uno) di Virginia Raffaele che perde, rispetto alla scorsa settimana (ottenne 3.4 milioni di spettatori e il 23.6% di share), più di 600 mila utenti, venendo seguito da 2.76 milioni di persone (17.4%). Bene Quarto Grado (Rete Quattro) al 9.8%. Buoni dati anche per Rambo 2 (Italia Uno) al 7.3% e per L’Ombra del giorno (Rai Tre) al 6.1%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 19 gennaio 2024:

Canale 5: Supercoppa Italiana: Inter-Lazio ha raccolto 4.777.000 spettatori (22.7% di share);

Rai Uno: Colpo di Luna ha totalizzato 2.768.000 spettatori (17.4%);

Rai Due: The Rookie ha avuto 680.000 spettatori (3.9%) nella prima puntata e 794.000 (3.9%) nella seconda;

Italia 1: Rambo 2 – La vendetta ha fatto compagnia a 1.294.000 spettatori (7.3%);

Rai Tre: L’ombra del giorno ha coinvolto 1.043.000 spettatori (6.1%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.381.000 spettatori (9.8%);

La7: Propaganda Live ha convinto 874.000 spettatori (6.2%);

Tv8: Cucine da incubo ha ottenuto 485.000 spettatori (3%);

Nove: I migliori Fratelli di Crozza ha conquistato 460.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv venerdì 19 gennaio 2024: preserale e access prime time

Boom de L’Eredità al 29% di share.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.377.000 spettatori (24.7%);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.421.000 utenti (20.9%);

Canale Cinque: Striscina la Notizina ha intrattenuto 2.627.000 spettatori (14.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.651.000 spettatori (24.6%) nella prima parte e nella seconda da 5.051.000 spettatori (29%);

Ascolti tv venerdì 19 gennaio 2024: il pomeriggio

Dominio solito delle soap di Canale Cinque e di Uomini e Donne, Matano batte di nuovo Pomeriggio Cinque.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.518.000 spettatori (14.4% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.777.000 spettatori (19.2%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 2.272.000 spettatori (19.5%);

Rai Due: Bella Ma’ un netto di 579.000 utenti (6.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.654.000 telespettatori (20%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.888.000 telespettatori (22.7%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.692.000 spettatori (24.9%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.602.000 utenti (17.4%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.598.000 spettatori (16.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.417.000 spettatori (14.2%) nella prima parte e di 1.651.000 utenti (14.3%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di venerdì 19 gennaio 2024