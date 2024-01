Amici 23, nuovo daytime sulla dieta di Petit: è bufera social

Nuova polemica ad Amici. Oggi, 19 gennaio, su Canale 5 è andato in onda l’ultimo daytime della settimana del talent show e non sono mancate le soprese: dalla presenza di Ermal Meta come giudice d’eccezione della gara inediti tra i cantanti alla festa a sorpresa per i 18 anni di Marisol. Inoltre, si è tornati a parlare di un argomento già molto discusso nelle recenti settimane, ovvero la nuova dieta di Petit. In realtà, fin dalle prime puntate di Amici, una gag costante è stata proprio la scarsa inclinazione del cantante all’allenamento. Questo aspetto è diventato un leitmotiv, tanto che il suo rapporto con la fidanzata Marisol è nato proprio quando la ballerina era stata incaricata come sua nuova “personal trainer“.

Al rientro dalle vacanze di Natale, poi, pare che Petit abbia deciso di mettersi ufficialmente a dieta. In una delle ultime puntate del talent show, Maria De Filippi ha infatti mostrato un ironico video del cantante alle prese con il suo nuovo regime alimentare e con un rigido programma in palestra. Infine, anche nel daytime odierno, è stata trasmessa l’ennesima clip di Petit alle prese con le “restrizioni” sul cibo. Un video apparentemente simpatico, nel quale si osservavano gli altri allievi impegnati nel vigilare attentamente il cantante, per assicurarsi che non sgarrasse la dieta.

Petit ha deciso di seguire un piano alimentare e intensificare l'attività sportiva, ma se negli allenamenti mette grinta e determinazione, quando si tratta di seguire il piano alimentare… #Amici23 pic.twitter.com/2njIpTtlGE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2024

Poco dopo, su Witty tv è stata caricata una nuova puntata di “Wittyinbox“, in cui i concorrenti hanno risposto alle domande degli spettatori del programma. Anche lì, le domande rivolte a Petit vertevano sempre sulla palestra e l’allenamento, con tanto di battute da parte dei suoi compagni. Ebbene, nonostante la produzione di Amici avesse probabilmente intenzione solo di suscitare risate al pubblico in modo innocuo, la reazione non è stata affatto positiva.

Nuova gag sulla dieta di Petit: sui social scoppia la polemica

Sui social, si è scatenata una vera e propria bufera. In particolare, diversi utenti sostengono che, in questo modo, il programma stia trasmettendo un messaggio sbagliato e non sano per i milioni di giovani telespettatori che li seguono. In tanti, hanno confessato di essersi sentiti a disagio a vedere quelle scene e credono che anche lo stesso Petit non si stia trovando bene in questa situazione.

Per questo, molti seguaci della trasmissione avrebbero richiesto di smettere di insistere su questa “gag” della dieta, sottolineando che non la trovano affatto divertente, ma piuttosto inadeguata al contesto. Chiaramente, si tratta di un argomento molto delicato, per cui non resta che attendere per capire come si comporterà la redazione di Amici a seguito di queste polemiche.