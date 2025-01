Ascolti tv 19/01: Mina Settembre 3 vola, top e flop della giornata

Un’altra domenica di gennaio è passata, ma come sono andati gli ascolti della giornata? La serata del 19 gennaio 2025 ha coinvolto moltissimi spettatori, specie su Rai 1. Mina Settembre 3 con Serena Rossi, infatti, ha interessato ben 4.343.000 utenti, per uno share pari al 24,2%! Non male neanche Canale 5, che con Tradimento ha raggiunto l’11,3 %. Le Iene su Italia 1 finiscono sotto, con un 9,2% e un totale di 1.289.000 spettatori connessi. Rete 4 con Zona Bianca non ha raggiunto grossi risultati: si parla infatti di un 3,8% di share e un ascolto medio di 550.000 utenti. Com’è andata invece per il Nove e Che Tempo Che Fa di Fazio? La prima parte del talk ha raccolto 2.453.000 spettatori (12,1%), mentre nella seconda parte – Il Tavolo – gli ascolti si sono abbassati, raggiungendo i 958.000 utenti e un 8% di share (8,1% per L’Importante è Finire).

Access Prime Time e preserale: Affari Tuoi vs Eredità, chi ha vinto?

Anche domenica 19 gennaio le due principali sfide agli ascolti hanno visto come protagonisti Stefano De Martino e Marco Liorni, entrambi per Rai 1. I due giochi, entrambi amatissimi, si sono scontrati a suon di share, ma alla fine ad avere avuto la meglio è stato Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi ha conquistato l’interesse di ben 5.966.000 spettatori, con uno share pari al 28,7 %! Niente male anche L’Eredità, che ne La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio pari a 3.173.000 utenti connessi e un bel 20,1% di share. Numeri in grande miglioramento per L’Eredità in sé per sé, che ha tenuti incollati al piccolo schermo 4.462.000 spettatori, raggiungendo il 24,6%: una sfida all’ultima percentuale!

Che cosa dire di Canale 5? Gerry Scotti continua a conquistare il pubblico da casa, sempre particolarmente attivo durante il gioco delle consonanti e delle vocali. In particolare, Gira La Ruota della Fortuna ha coinvolto 2.676.000 utenti (17,8%), mentre La Ruota della Fortuna ha alzato gli ascolti al 20%: risultati sempre molto positivi per il gioco!

Gli altri ascolti del 19/01: il pomeriggio è sempre una conferma!

Il pomeriggio della domenica è sempre una grande conferma per quanto riguarda gli ascolti. Domenica In di Mara Venier ha collezionato 2.609.000 utenti, per uno share pari al 19,1% nella prima parte, un 18,8% nella seconda e un 16,7% nella terza, con I Saluti di Mara. Niente male anche Da Noi…A Ruota Libera sempre di Rai1, che questa volta ha coinvolto il 14,7% di share radunando 1.977.000 spettatori.

A superare questi ascolti è Canale 5 con Amici di Maria De Filippi: 3.183.000 spettatori e un bel 23,1%. Ha fatto molto bene anche Silvia Toffanin con Verissimo, subito dopo il talent show: la conduttrice con il suo talk pomeridiano ha raggiunto il 22,3 % nella prima parte, il 21% nella seconda parte (Giri di Valzer) e il 19,6% nella terza e ultima parte (I Saluti di Verissimo).

Numeri nettamente più bassi per il Nove: Sinceramente Persia – One Milf Show ha raggiunto il 2,7% con 375.000 utenti connessi, mentre Little Big Italy ha fatto il 2,5 % (377.000 persone interessate).