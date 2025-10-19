Ascolti TV 18 ottobre 2025: vince Tú Sí Que Vales su Ballando con le Stelle

La sfida degli ascolti di sabato 18 ottobre 2025 ha visto prevalere Canale 5. Tú Sí Que Vales ha conquistato 3.775.000 spettatori pari al 25,7% di share, superando Ballando con le Stelle, che su Rai1 si è fermato a 2.858.000 spettatori con il 23,3%. Una competizione serrata ma che questa volta ha premiato Mediaset, con il talent show guidato da Maria De Filippi. Il risultato di Tú Sí Que Vales conferma il grande affetto del pubblico per un format che, da anni, domina la prima serata del sabato. L’unione di spettacolo, intrattenimento e momenti di emozione rimane la formula vincente di Canale 5. La durata del programma, spesso superiore alle tre ore, non frena la fedeltà dei telespettatori, che restano sintonizzati fino a tarda notte.

Ballando con le Stelle 2025: gli ascolti di sabato 18 ottobre

Dall’altra parte, Ballando con le Stelle resta un punto fermo del palinsesto Rai. Con Milly Carlucci al timone, il programma mantiene uno zoccolo duro di appassionati che seguono con costanza le esibizioni dei concorrenti. Tra performance spettacolari, giudizi severi e le immancabili polemiche della giuria, lo show di Rai1 si conferma come una delle trasmissioni più discusse e commentate anche sui social.

Classifica ascolti TV sabato 18 ottobre 2025

Canale 5 – Tú Sí Que Vales: 3.775.000 spettatori (25,7%)

Rai1 – Ballando con le Stelle: 2.858.000 spettatori (23,3%)

La7 – In Altre Parole: 1.092.000 spettatori (6,3%)

Italia 1 – L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: 739.000 spettatori (4,5%)

Nove – Accordi & Disaccordi: 440.000 spettatori (2,9%)

Rai3 – Sapiens – Un Solo Pianeta: 406.000 spettatori (2,7%)

Rai2 – Nient’altro che la verità – Il caso Serena Mollicone: 384.000 spettatori (2,3%)

Rete4 – Air Force One: 343.000 spettatori (2,3%)

Tv8 – Formula 1: 273.000 spettatori (2,2%)

Ecco un grafico per rendere meglio visibile il risultato degli ascolti tv di sabato 18 ottobre 2025:

Analisi e confronto degli ascolti TV del 18 ottobre

Il resto della programmazione registra numeri più contenuti ma comunque interessanti. In Altre Parole su La7 conferma il suo ruolo di terza forza della serata, superando il milione di spettatori e distaccando nettamente le altre reti. Italia 1, con il film d’animazione L’era glaciale 4, si ritaglia uno spazio tra i più giovani, mentre il Nove con Accordi & Disaccordi si mantiene su un pubblico fidelizzato.

Molto bassi invece i risultati di Rai2 e Rai3, che non riescono a superare i 500 mila spettatori. Anche Rete4, con il film Air Force One, e Tv8 con la Formula 1 si fermano su cifre modeste.

Conclusione sugli ascolti TV del 18 ottobre 2025

Il sabato sera si conferma la serata più competitiva della televisione italiana e ancora una volta ha visto una sfida a due. Tú Sí Que Vales ha confermato la leadership di Canale 5, mentre Ballando con le Stelle ha comunque tenuto testa con ascolti solidi per Rai1. Bene La7 che si conferma alternativa di qualità, più in difficoltà invece le altre reti generaliste.