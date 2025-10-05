Belen e il post Ballando con le Stelle, Lucarelli vuota il sacco: cos’è successo

Tra Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez non scorre buon sangue da anni. La giornalista e la showgirl, in diversi frangenti, si sono punzecchiate. I casi che le hanno viste protagoniste di frizioni sono diversi. In passato, la giurata di Ballando con le Stelle parlò dei video intimi dell’argentina finiti in rete. Inoltre, quando nacque Santiago, il figlio avuto da Belen e Stefano De Martino, fece una battuta antipatica ed evitabile sul piccino. La Rodriguez ha sempre lasciato intendere chiaramente di non apprezzare Selvaggia. Qualche anno fa la fece addirittura cacciare da un ristorante a Milano. Lucarelli andò a bere un caffè con Gianni Morandi nel locale. A un certo punto una barista disse ai due che dovevano andarsene in quanto Selvaggia non era gradita. La dipendente da chi ricevette l’ordine di allontanare la scrittrice e la cantante? Pare da Belen che all’epoca era socia di quel bar. Alla luce di tutto ciò, Lucarelli e Rodriguez si sono poi ritrovate faccia a faccia a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, il faccia a faccia tra Belen e Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata in onda sabato 4 ottobre, Belen è stata ospitata nel ruolo di ballerina per una notte. Come da copione del programma, ha poi fatto tappa davanti alla giuria. Con Lucarelli qualche scintilla c’è stata, anche se la padrona di casa Milly Carlucci è riuscita a non far degenerare la situazione. “Belen, dovevi venire a Ballando con le Stelle per sapere che avevi delle belle gambe, non te l’aveva mai detto nessuno, vero?“, ha scandito Selvaggia Lucarelli, scherzando su quanto detto poco prima da Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. “Fa sempre piacere“, la replica secca della Rodriguez.

“Ma sì, una volta in più, una volta in meno“, ha proseguito Selvaggia che è poi stata interrotta da Milly Carlucci che, avendo fiutato che la situazione potesse andare fuori controllo, ha dato parola a Guillermo Mariotto. Lucarelli ha però voluto dare l’ultima zampata: “Ma come, basta così? È una vita che aspetto questo incontro! Le voglio solo chiedere una cosa: mi sblocchi sui social? Sono 25 anni che mi hai bloccato, la cosa sarà caduta in prescrizione?“.

“Ci penso un altro po’. Dai, ti sblocco, ti sblocco”, ha promesso l’argentina. Selvaggia: “Ha detto che mi sblocca, stasera verifichiamo!”. “Io neanche mi ricordavo che ti avevo bloccata”, la risposta di Belen. “Non sa manco che esisto”, ha concluso Lucarelli. L’ex moglie di Stefano De Martino è stata di parola? A quanto pare no. Lucarelli, dopo la fine della puntata di Ballando con le Stelle, ha controllato su Instagram se la Rodriguez l’avesse sbloccata, scoprendo che per il momento tutto è rimasto immutato. “Niente, non mi sblocca”, ha chiosato la giurata, a corredo di uno screenshot in cui si vede che il profilo della modella sudamericana continua a essere per lei irraggiungibile.