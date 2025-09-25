Belen Rodriguez perde le staffe in pubblico, la sfuriata contro i paparazzi: “Andate via”

Le nostre amate celebs sono da sempre nel mirino dei paparazzi, ma c’è chi – ultimamente – sembra attirare gli obiettivi più di altri. È il caso di Belen Rodriguez, che viene inseguita e immortalata ovunque metta piede: per strada, nei locali, persino nei momenti più privati. Ma stavolta, la showgirl argentina ha detto basta. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbe avuto una vera e propria sfuriata contro i fotografi, stanca degli “occhi indiscreti” sempre puntati su di lei. A far traboccare il vaso? La presenza della piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Una mamma protettiva, certo, ma anche una donna che – almeno per una volta – ha deciso di ribaltare i ruoli: stavolta è lei a puntare il dito contro chi la pedina senza tregua.

La sfuriata di Belen Rodriguez contro i paparazzi

Secondo il settimanale, la showgirl si sarebbe lasciata andare a una sfuriata contro i paparazzi, “colpevoli” di averla inseguita mentre era in compagnia della sua bambina. “Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e della mia bambina“, si legge. Così avrebbe gridato, tenendo per mano la piccola. Non è la prima volta che Belen Rodriguez si trova a dover proteggere i figli dai flash indiscreti. Prima di Luna Marì, infatti, ha avuto Santiago, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. Questa volta, però, non ha lasciato correre.

I fotografi si erano appostati fuori da un locale in zona Garibaldi, dove la showgirl stava facendo merenda con la figlia, dopo averla presa da scuola (un noto istituto milanese). Alla vista delle macchine fotografiche, la showgirl si è infuriata e avrebbe urlato contro i presenti, travolta – sempre secondo il settimanale Oggi – “da una rabbia improvvisa e incontenibile“.

Non è certo la prima volta che la showgirl finisce nella bufera per le sue liti. Tra le ultime, quella in Sardegna mentre faceva benzina e un’altra – piuttosto accesa – in un locale di Porto Cervo. Insomma, è solo un periodo particolarmente testo per lei o i paparazzi stanno davvero esagerando? La domanda resta aperta. Ciò che certo è che Belen non è una che le manda a dire. Lei stessa ha più volte ammesso di avere un carattere forte, ma anche di non perdere la calma facilmente. Un motivo ci deve stare. E a quanto pare, di motivi – ultimamente – ne ha avuti fin troppi. Dopo l’ennesimo scatto rubato, la pazienza sembra essere arrivata al capolinea.