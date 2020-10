Ascolti tv 18 ottobre 2020, i dati: L’Allieva 3, Live e la Conferenza di Conte

By

Nella prima serata di ieri, domenica 18 ottobre 2020, Rai Uno ha vinto la sfida degli ascolti tv. La fiction L’Allieva 3 ha conquistato la presenza di più di 4 milioni di telespettatori. Sempre sulla rete Rai l’Edizione Straordinaria del Tg1 con la Conferenza Stampa del Premier Conte ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 7.418.000 registrando uno share del 26.7%. Subito dopo, L’Allieva 3 ha intrattenuto 4.575.000 di telespettatori con 21.1% di share. Dunque, nella prima serata ha trionfato la rete Rai. Intanto, su Canale 5, Live – Non è la D’Urso ha registrato la presenza di 2.275.000 di telespettatori con il 14.5% di share (presentazione 2.990.000 – 10.8%). Nella prima parte, il programma ha mandato in onda in diretta la Conferenza Stampa del Premier Conte. Su Rai 3, invece, Che tempo che fa ha intrattenuto 2.984.000 di telespettatori con l’11.4% di share e Che tempo che fa – il tavolo 1.491.000 di telespettatori (8.2%).

Ascolti tv domenica 18 ottobre 2020: prime time L’Allieva 3 contro Live – Non è la d’Urso, i dati del pomeriggio di Domenica In, Domenica Live e soap

La prima serata del 18 ottobre 2020 ha visto ancora sfidarsi la terza stagione de L’Allieva e il programma di Barbara d’Urso, con l’ospitata di Fabrizio Corona e la presenza di altri volti noti. Intanto, nel pomeriggio, Domenica In su Rai Uno ha intrattenuto 3.240.000 di telespettatori (18.5%) nella prima parte e di 2.673.000 (17%) nella seconda. Come sempre, il pubblico di Canale 5 ha potuto seguire le puntate delle varie soap, che hanno registrato: Beautiful 2.385.000 di telespettatori (13.3%), Una Vita 2.104.000 (12.2%), Il Segreto 1.753.000 (10.8%) e Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.104.000 con il 14.2% di share. Infine, sulla rete Mediaset, Domenica Live di Barbara d’Urso ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.204.000 di telespettatori con il 14.6% di share (presentazione 1.856.000, 13.3% e ultima Sorpresa 1.985.000 – 11.5%).

Ascolvi tv 18 ottobre 2020: i dati del preserale e dell’access prime time su Rai Uno e Canale 5

Il preserale vede ancora sfidarsi L’Eredità e Caduta Libera. Scendendo nel dettaglio, L’Eredità – La Sfida dei sette ha intrattenuto 3.050.000 di telespettatori (16.9%), mentre L’Eredità 4.308.000 di telespettatori (20.6%). RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.408.000 di telespettatori (13.5%) e RiCaduta Libera 3.221.000 (15.7%). Nell’access prima time, su Rai Uno Soliti Ignoti ha registrato una media di 5.234.000 di telespettatori (19.3%) e su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato la la presenza di 3.029.000 di telespettatori (11.2%).