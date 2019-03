Ascolti tv 18 marzo 2019: cala Il nome della rosa, successo per Made in Sud

Ascolti tv lunedì 18 marzo 2019: nuovo calo per la fiction Il nome della rosa

Continua a perdere telespettatori Il nome della rosa, la fiction evento in onda su Rai Uno. Tratta dall’omonimo romanzo di successo di Umberto Eco la serie è partita con quasi sette milioni di telespettatori per il 27% di share. Un risultato importante che si è abbassato settimana dopo settimana. La quarta puntata della serie, in onda lunedì 18 marzo 2019, è stata seguita solo da 3.894.000 spettatori pari al 16.7% di share. Si è difesa bene l’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi: il reality show, nonostante le numerose critiche e polemiche, resta stabile al 17,3% di share. Il programma di Canale 5 ha appassionato 2.827.000 spettatori.

Made in Sud conferma nel palinsesto di Rai 2

Stabile anche Made in Sud su Rai Due con Fatima Trotta e Stefano De Martino (che pure ieri sera ha parlato di Belen in diretta). Lo show comico, nonostante la forte concorrenza, è riuscito a crearsi un proprio pubblico di fedelissimi, che non si sta perdendo neppure una puntata il lunedì sera. Il 18 marzo 2019 il format è stato seguito da 2.030.000 spettatori pari al 9.9% di share. Un vero e proprio successo per gli addetti ai lavori e per la rete.

18 marzo 2019: gli ascolti tv del pomeriggio

Il pomeriggio in tv ieri è stato dominato ancora una volta dai programmi di Canale 5. Beautiful (2.987.000), Una Vita ( 2.687.000), Uomini e Donne (3.043.000), Il Segreto (2.384.000), Pomeriggio 5 (2.058.000)