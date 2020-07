Ascolti Tv sabato 18 luglio: Morandi batte la coppia Greggio-Romina

La prima serata di sabato 18 luglio è stata conquistata da Grazie a Tutti Show, programma in replica di Rai Uno che ha interessato 2.063.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la replica de La Sai l’Ultima? – Digital Edition, presentata da Ezio Greggio e la compagna Romina Pierdomenico, è stata vista da 1.594.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Incubo biondo ha conquistato 740.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 The Great Gilly Hopkins ha raccolto davanti alla tv 790.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Febbre da cavallo ha interessato 809.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Una Vita registra una platea di 960.000 spettatori (6%). A seguire su La7 Sette anni in Tibet ha registrato 535.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 Terminator segna 270.000 spettatori (1.6%). Sul Nove In un altro paese è seguito da 287.000 spettatori (1.7%).

Ascolti Tv di sabato 18 luglio 2020

In Access Prime Time continua a dominare Techetechetè su Rai Uno che ottiene 2.955.000 spettatori con il 17.5%. Meno bene su Canale5 Paperissima Sprint che registra una media di 2.513.000 spettatori con uno share del 14.9%. La rete ammiraglia Rai trionfa anche nel preserale con le nuove puntate di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente. Il quiz show ha ottenuto un ascolto medio di 1.822.000 spettatori pari al 16.6%, mentre nella seconda parte Reazione a Catena è stata vista da 2.917.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo ha intrattenuto 1.084.000 spettatori (10.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.893.000 spettatori con il 15%.

Temptation Island vola negli ascolti

In un’estate televisiva anomala, dove mancano quasi del tutto le novità (d’altra parte da sempre la tv si ‘riposa’ a luglio e agosto. Quest’anno c’è stato anche il blocco di quasi tutte le produzioni a causa dell’emergenza sanitaria e a farla da padrone sul piccolo schermo sono le repliche), c’è però un programma che spicca, almeno in termini di ascolti: Temptation Island. Il reality delle tentazioni di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi, grazie anche a una inesistente controprogrammazione Rai, sta volando se si guarda allo share. Merito del coraggio della moglie di Costanzo che, anche in un periodo particolare, è riuscita a mettere in piedi lo show e a farlo decollare. Dopotutto c’è un motivo se la chiamano la Regina della tv italiana.