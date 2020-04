Ascolti tv 18 aprile 2020: Ciao Darwin imbattibile anche in replica

Ascolti tv sabato 18 aprile 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: Ciao Darwin meglio di Bolle

Ciao Darwin si conferma campione agli ascolti tv. Anche ieri, sabato 18 aprile 2020, la trasmissione di Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti è stata la più seguita in televisione. Nonostante siano repliche e nonostante non sia passato molto tempo dalla messa in onda delle puntate, Ciao Darwin – Terre desolate continua a convincere il pubblico. Ieri sera è stato seguito da 5.132.000 di spettatori con uno share del 20.2%. Nulla da fare per la scelta di Rai 1 di mandare in onda un best of di Roberto Bolle – Danza con me. Lo show è stato seguito infatti da 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share. Praticamente Ciao Darwin è riuscito a doppiare Bolle. Scopriamo adesso tutti gli altri ascolti di sabato 18 aprile 2020!

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 18 aprile 2020, tutti i dati

Rai 2 – Petrolio Antivirus: 1.364.000 di spettatori e il 5% di share;

Rai 3 – I Topi 2: 1.799.000 di spettatori e il 6.4% di share;

Rete 4 – Speciale Stasera Italia Weekend: 1.024.000 di spettatori e il 3.6% di share;

Italia 1 – Ozzy – Cucciolo Coraggioso: 1.468.000 di spettatori e il 5% di share;

La7 – Cara, insopportabile Tess: 813.000 spettatori e il 2.8% di share;

TV8 – Agente 007 – La Spia che mi Amava: 561.000 spettatori e il 2.1% di share;

Nove – L’Amore Bugiardo: 359.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv 18 aprile 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

Da segnalare in questo caso anche i 2.096.000 di spettatori che hanno seguito l’ultima puntata di Come un delfino 2, con uno share del 10.6%. Una fiction molto amata dal pubblico e per questo ora Raoul Bova chiede la terza stagione. Ma andiamo avanti con gli ascolti: