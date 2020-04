Come un delfino, Raoul Bova sogna la terza stagione: “Perché non farlo?”

Come un delfino, ci sarà la terza stagione? Raoul Bova su Instagram sogna di tornare sul set… e in piscina!

Come un delfino 3 ci sarà? La nuova stagione della fiction non è ufficialmente in programma, da tempo ormai si sono concluse le due prime e uniche stagioni di Come un delfino. In questo periodo di quarantena, però, sono state mandate in onda nuovamente le puntate della seconda stagione di Come un delfino e si sono riaccesi i sogni dei fan. La fiction era molto amata quando è andata in onda e tornando in replica nei pomeriggi di Canale 5 ha ricevuto lo stesso affetto, una terza stagione di Come un delfino sarebbe accolta con tantissimo entusiasmo insomma. Piacerebbe ai fan della fiction come anche a tutto il cast, a quanto pare… Durante una diretta su Instagram dopo l’ultima puntata della seconda stagione, Raoul Bova ha chiamato altri attori del cast e con Gianluca Di Gennaro ha rivelato un aneddoto.

Raoul Bova sogna la terza stagione di Come un delfino: la confessione su Instagram

I due attori si sono incontrati di recente e insieme hanno sognato il terzo capitolo di Come un delfino. “Ci siamo incontrati a Torino e ci siamo detti perché non facciamo il terzo?”, ha rivelato infatti Raoul Bova. Gianluca ha replicato così: “È assurdo, perché stiamo parlando di quattro mesi fa tipo. E poi è venuta fuori in questo periodo. Anche questa è una cosa incredibile, io in questo periodo strano ho imparato a fidarmi degli altri e in questo caso Come un delfino in questo periodo era la perfezione”. Ma il discorso Come un delfino 3 è tornato poco dopo durante la diretta. Raoul e Gianluca hanno ricordato i bei tempi sul set, dove si è creata una bellissima atmosfera con tutti i ragazzi. Il senso di famiglia che si avverte tra i personaggi pare fosse molto reale, veniva avvertito anche dagli attori nella realtà e per questo vorrebbero tornare a regalare emozioni al pubblico.

Come un delfino 3, il cast parla della nuova stagione

Gianluca Di Gennaro è diventato papà dopo la prima stagione e quando Raoul gli ha fatto notare che sarebbe tempo di fare il secondo! L’attore ha detto: “Tra finzione e realtà mio figlio è stato concepito sul set di Come un delfino, la prima serie. Aspetto la terza serie per fare il secondo figlio!”. Raoul è tornato a parlarne anche con Jacopo Cavallaro: “Speriamo che possa riaccadere, speriamo in una nuova stagione. Faremo i vecchietti del sole, però racconteremo altre storie”. Non resta che sperare che Mediaset ascolti queste richieste!