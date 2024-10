Ascolti tv 18/10: Tale e Quale vs Storia di una famiglia perbene 2. I dati

Nella prima serata di venerdì 18 ottobre, a salire sul gradino più alto del podio è stato Tale e Quale show, condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno. Niente da fare per la fiction Mediaset, Storia di una famiglia perbene 2 (Canale 5), che, nonostante sia arrivata alla seconda puntata e quindi a metà percorso, non riesce proprio a decollare. Infatti, il talent show di Rai Uno si è portato a casa ben 3.314.000 spettatori (20.9% di share), contro i 2.298.000 utenti (13.8%) della fiction andata in onda su Canale 5. In ogni caso è bene sottolineare che, rispetto alla scorsa settimana, il gradimento del pubblico nei confronti di Tale e Quale show è calato leggermente, in favore dello sceneggiato Mediaset. Numeri che però non bastano ad assicurare la vittoria a quest’ultimo, che rimane sul secondo gradino del podio.

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, su Italia1 San Andreas ha intrattenuto 898.000 spettatori (5.4%), su Rete 4 Quarto Grado ha invece raccolto una media di 1.144.000 utenti (8%) mentre, su La 7 Propaganda Live ne ha informati e intrattenuti 984.000 (7.2%). Per concludere, su Tv 8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ha raccolto 451.000 spettatori (2.8%), e Fratelli di Crozza (Nove) ne ha registrati 1.146.000 (6.2%). Insomma, sembra proprio che il gradimento del pubblico nei confronti dello show di Maurizio Crozza sia cresciuto ancora, visto il balzo degli ascolti rispetto a soli sette giorni fa.

Ascolti venerdì 18 ottobre: preserale e access prime time

Dando un rapido sguardo alla fascia dell’access prime time, su Rai Uno Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 4.190.000 spettatori (21.3%). A seguire, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, ha registrato nuovamente numeri da capogiro, portandosi a casa il consenso di ben 5.327.000 utenti (26%).

Su Canale 5 invece, la nuova puntata di Striscia la Notizia, non è riuscita a battere il competitor e si è fermata a 2.732.000 utenti (13.3%). Numeri in leggera risalita rispetto a quando la conduzione era affidata a Nino Frassica e Michelle Hunziker, ma che non sono sufficienti a risollevare del tutto le sorti del programma, schiacciato nettamente dalla concorrenza.

Per quanto riguarda le altre reti, su La 7 Otto e Mezzo ha conquistato l’attenzione di 1.731.000 spettatori (8.4%), mentre sul Nove Chissà chi è di Amadeus non riesce a decollare e si ferma a 574.000 utenti (2.7%).

Per quanto riguarda invece la fascia del pre-serale, la vittoria va assegnata a Pino Insegno e il suo Reazione a Catena (Rai Uno): il celebre game show ha infatti divertito e intrattenuto 2.448.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 3.385.000 (20.9%) nella seconda. Ancora una volta, si tratta di numeri che non si discostano di molto da quelli totalizzati da Canale 5 e, in particolare, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha registrato ben intrattenuto 2.012.000 utenti (16.9%) nella prima parte e 3.290.000 (21.7%) nella seconda.

Ascolti venerdì 18 ottobre: il pomeriggio

Per finire, i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha totalizzato 1.464.000 spettatori (11.9%) mentre, a seguire, Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.617.000 utenti (19.1%). Per finire, La Vita in Diretta ha informato 2.086.000 telespettatori (21.6%). Numeri in netta salita e che confermano Alberto Matano vincitore della fascia mentre Myrta Merlino, al timone di Pomeriggio Cinque (Canale 5), rimane salda sul secondo gradino del podio.

Parlando invece di Canale5, Beautiful ha totalizzato 2.168.000 spettatori (16.9%), mentre Endless Love ne ha raccolti 2.388.000 (19.5%). A seguire, Uomini e Donne di Maria De Filippi ha incollato allo schermo 2.350.000 spettatori (23.1%) e Amici 1.346.000 (16%). Numeri sempre molto buoni e che confermato il grande apprezzamento del pubblico verso la celebre conduttrice e i suoi programmi.

Per concludere, la nuova puntata di My Home My Destiny (Canale 5) si è portata a casa il consenso di ben 1.291.000 utenti (15.8%), mentre Pomeriggio Cinque, come anticipato, non è riuscito a scalzare il dominio indiscusso di Alberto Matano e ha anche registrato un dato in calo se si guardano i risultati di una settimana fa: 1.231.000 telespettatori (14.9%) nella prima parte e 1.223.000 (12.9%) nella seconda.