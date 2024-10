Pomeriggio 5, opinionista shock su Ornella Vanoni. Myrta attonita

Sul finire della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, venerdì 18 ottobre, è andato in onda un breve servizio dedicato a Ornella Vanoni e le sue tanto recenti quanto controverse affermazioni su alcune della sue colleghe cantanti, prima tra tutte Elodie.

Ovviamente, le dichiarazioni della cantante hanno fatto molto discutere, motivo per il quale, la conduttrice del celebre talk show firmato Mediaset, Myrta Merlino, ha voluto approfittare della puntata di oggi per discutere dell’argomento insieme ai suoi opinionisti. Una di loro però, ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua, e ha quindi detto apertamente cosa pensa della Vanoni e delle sue parole, lasciando tutti di sasso.

Le dichiarazioni di Patrizia Gropelli su Ornella Vanoni

L’opinionista in questione è proprio Patrizia Groppelli che, dopo la messa in onda del servizio dedicato alle ultime dichiarazioni della nota cantante e dopo essere stata interpellata dalla conduttrice, ha voluto dire la sua e lo ha fatto in maniera a dir poco “colorita”.

Una reazione che, in qualche modo, sembrava essere stata predetta da Myrta Merlino che, prima di dare la parola alla sua opinionista, ha affermato: “Con le colleghe è stata severa…Neppure tu Patrizia hai comunque tanti peli sulla lingua…”.

Detto, fatto. A quel punto la Groppelli non si è trattenuta e ha letteralmente attaccato Ornella Vanoni dicendo: “Cosa devo dire? Lei è un mostro sacro della musica italiana, è geniale, però adesso ci ha anche un po’ rotto le pa**e…”

La reazione di Myrta Merlino e degli altri opinionisti

Una dichiarazione molto forte che ha fatto letteralmente calare il gelo nello studio. A quel punto infatti, la conduttrice, rimasta letteralmente senza parole, sembrava non sapere più come salvare la situazione.

Fortunatamente ad andare in suo soccorso è stata un’altra opinionista, Rosanna Cancellieri, che, visibilmente sconvolta dalle affermazioni della Groppelli, ha quindi sottolinenato come la Vanoni non abbia certo bisogno di “parlare male” degli altri per mettersi in luce.

A quel punto, Myrta Merlino ha preso nuovamente la parola, affermando come lei stessa e i presenti in studio, tra i quali anche Alessandro Cecchi Paone, siano rimasti attoniti di fronte alle parole dell’opinionista: “Le facce di tutti noi erano del tipo con il sottotitolo ‘eresia’…”

Le parole di Ornella Vanoni

Ma quali sono state le esatte parole pronunciate da Ornella Vanoni nei confronti di alcune delle sue colleghe e, in primis, di Elodie? “Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta”. Queste le poche ma significative parole di Ornella Vanoni e oggetto di tante critiche.

Un pensiero che, alle orecchie di molti e a quanto pare anche a quelle di Patrizia Groppelli, è suonata più come una critica che come un consiglio dato in buona fede. Va però sottolineato che la Vanoni non è la prima a esprimere un giudizio di questo tipo sulla giovane collega: infatti Elodie, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, è spesso stata oggetto di critiche da parte di altri personaggi che l’hanno accusata di essere troppo “Narciso”, ovvero di curarsi troppo della sua immagine e poco della sua voce.

Al momento, Elodie non si è ancora espressa circa la dichiarazioni di Ornella Vanoni ed è logico pensare che non lo farà mai, considerando le parole dell’artista più come un consiglio dato da una collega che di questo mondo ne sa più di chiunque altro.