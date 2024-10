Elodie ‘bastonata’ da Ornella Vanoni: “Deve fermarsi e studiare”

Ornella Vanoni, 90 anni compiuti, può permettersi il lusso di dire ciò che vuole in televisione. Badate bene però che la Vanoni sa perfettamente cosa dice e a chi si riferisce. Il suo modo di fare fornisce sempre materiale “succoso” a chi la ospita. Infatti, malgrado l’età, Ornella Vanoni continua ad essere un ospite interessantissimo da intervistare. In occasione dell’uscita del suo nuovo disco dal titolo Diverse, la Vanoni si è lasciata andare ad alcuni commenti che riguardano delle giovani cantanti. Tra queste spunta la riflessione che Ornella ha voluto fare su Elodie. Per altro la giovane cantante partecipa al disco insieme ad un’altra promessa della musica italiana, Ditonellapiaga.

Mentre su quest’ultima la Vanoni ha riservato solo elogi e complimenti, su Elodie bisogna ammettere che le parole sono state sicuramente più critiche. Ornella Vanoni ha una grandissima esperienza nell’ambito musicale e sicuramente può permettersi di dire ciò che ritiene opportuno. La riflessione su Elodie è stata la seguente: “Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta”. Le parole della Vanoni arrivano a seguito di alcune critiche mosse alla giovane cantante. Poco tempo fa, dopo l’ennesima esibizione sexy di Elodie, alcuni personaggi famosi si sono espressi a suo sfavore. Il succo del discorso riguardava il fatto che la cantante puntasse eccessivamente sull’aspetto fisico e si concentrasse poco sull’esibizione canora e sulle canzoni.

Elodie dovrebbe tornare un po’ alle origini

Fondamentalmente la Vanoni non ha fatto altro che confermare queste critiche. Suggerendo ad Elodie di riflettere sul suo percorso e valutare meglio le proprie scelte canore. Un consiglio, quello della Vanoni, che Elodie, siamo certi, accoglierà favorevolmente. Infatti il percorso lavorativo della giovane cantante è stato in forte ascesa subito dopo Amici ma adesso potrebbe subire un brusco arresto. Se la cantante, infatti, non valuterà meglio le canzoni il rischio di un calo nel gradimento è quasi certo. I presupposti per una grande carriera lavorativa ci sono. Elodie dovrebbe solo bilanciare meglio il suo stile sexy-selvaggio con le canzoni proposte.

Ornella Vanoni riserva anche qualche critica verso il suo ex Gino Paoli. Infatti al giornalista che le chiede di un possibile ritorno la Vanoni risponde così: “Gino Paoli non esce neanche dalla porta di casa, figuriamoci se sale su un palco. La moglie gli ha comprato un tapis roulant: manco quello usa!”. Impossibile non ridere quando la Vanoni si racconta e soprattutto quando parla degli altri. Un mito!